Alemannia Aachen : Der große Fan in Costa Rica

Gelb-schwarz in Costa Rica: Matthias Hoss bleibt seinem Verein auch in großer Entfernung treu. Foto: privat

Aachen/Heredia Matthias Hoss ist im Herbst ausgewandert, seinen Verein Alemannia Aachen verfolgt er trotzdem mit großer Leidenschaft – aus 9000 Kilometern Entfernung.

In der Halbzeit von Alemannias Spiel klingelte das Handy bei den Freunden im Block S5, da wo er auch immer eine Dauerkarte hatte. Matthias Hoss meldete sich via Skype bei den Freunden. Natürlich hatte der 76-Jährige das Spiel auf allen möglichen Kanälen verfolgt, aber er wollte dann auch einen unmittelbaren Eindruck im Stadion abfragen. Hoss selbst war an diesem Tag verhindert. Er rief aus Costa Rica an, wo es gerade Mittagszeit war. Hoss lebt seit November in Zentralamerika. Der Liebe wegen, sagt er. Vor etwa zehn Jahren hat er seine heutige Ehefrau Rosibel in Lateinamerika bei einem Urlaub „im Paradies“ kennengelernt.

Jahrelang pendelte das Paar zwischen Aachen und Heredia. Im letzten Jahr wurde dann der Hausstand in Aachen aufgelöst, Matthias Hoss verabschiedete sich noch einmal vom Tivoli, dann wurden seine Sachen eingeschifft. Natürlich gingen Alemannia-Schal und -Wimpel mit an Bord. Und ganz sicher auch die vielen Erinnerungen. Denn Alemannia Aachen sei auch eine Liebe von ihm, sagt er.

Schließlich ist er schon über 70 Jahre Mitglied beim Verein. „Ich bin ein Öcher Fußballjeck“, grinst der ehemalige Fernfahrer. Es hat eine klassische Tivoli-Karriere hinter sich. Als er fünf Jahre alt war, nahm ihn sein Vater mit zum alten Tivoli. Die Leidenschaft war schnell entfacht.

Abschiedsbild aus der Heimat: Rosibel und Matthias Hoss mit dem Alemannia-Maskottchen. Foto: frei

Von Costa Rica aus verfolgt er in 9200 Kilometer Entfernung nun nicht nur die Spiele. „Ich lese mir alles durch, was ich über den Verein erfahren kann“, sagt er. In der alten Heimat seien sie wieder etwas „größenwahnsinnig“ ist sein Fernurteil, weil sie nur noch vom Aufstieg reden würden. Dem neuen Vorstand stellt er dennoch ein gutes Zeugnis aus. „Sie haben den Verein wieder zum Leben erweckt.“

Und auch am Freitagabend verfolgt er Alemannias erstes Auswärtsspiel beim SV Lippstadt aus der Ferne.

Hoss ist sicher Alemannias größter Fan in dem Land. Ein paar Costa Ricaner hat er schon infiziert, nachdem er sie bei einem Gastbesuch mit zum Tivoli genommen hat. Nun verfolgen sie die Spiele manchmal gemeinsam. Dann wird ein kleiner TV-Altar aufgebaut und der Schal umgelegt. Das neue Trikot, so sagt er, will er sich noch schicken lassen. Alemannia-Fan Hoss bleibt in Costa Rica, Deutschland wird er nur noch zu Stippvisiten besuchen. Im August 2024 ist wieder ein Kurzurlaub in Aachen geplant. Am liebsten käme er dann in eine Meisterstadt, sagt Matthias Hoss.

(pa)