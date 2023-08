Auftakt Kimiko Festival : Ein Abend für alle Generationen

Die Berliner Band „Il Civetto“ sorgt für Stimmung auf der Wiese und findet mit ihrem Mix aus Techno und Pop Anklang. Foto: Heike Lachmann

Aachen Über 20 Bands an drei Tagen auf vier Bühnen – und ein kunterbuntes Kunsterlebnis für alle Generationen rund ums Ludwig Forum: Am Freitag startete das Kimiko-Festival im Schatten der ehemaligen Schirmfabrik mit Erfolg.

Musik von vier Bühnen, ein schwüler Spätsommerabend und zwischen all den Acts immer auch die Möglichkeit, einfach nur zu chillen: auf einer Decke vor der Bühne im Park oder im „Wohnzimmer“ der DJs.

Mit gewohnt vielseitigem Programm machte das Kimiko „Isle of Art“ jetzt den Auftakt zu einem dreitägigen Festival, das laut Eva Birkenstock, Direktorin des Ludwig-Forums, immer mehr mit dem Museum verwächst. Sie sieht in dem Event einen Dialog zwischen den Künsten und verweist auf einen ersten Act, den Museum und Kimiko in diesem Jahr gemeinsam stemmen.

Kunst hat sich das „Isle of Art“ ganz sichtbar auf die Fahnen geschrieben, und so finden die Besucher hier an der Jülicher Straße in der Tat alles, was das Herz in diesem Sinn begehrt – sei es bildende Kunst oder Musik. Auf der Bühne unter dem tanzenden Clown hat die Combo Tuf mit ihrer Mischung aus Soul, Pop und Reggae vor allem auch die älteren Semester unter den Festivalbesuchern fest im Griff. Die schwofen und wiegen sich im Rhythmus der Musik: Das macht auch den Musikern ganz offensichtlich viel Freude. Mit Kontrabass, Gitarren, Schlagwerk – und Hüten auf dem Kopf - geben sie zudem ein nahezu malerisches Bild ab.

„Es ist Weekend, ich mach mich kaputt“, tönt es von der Bühne oben im Park, wo sich schon jede Menge Gäste eingefunden haben. Ein bisschen träge sind die zu Beginn noch und nur zögernd reagieren sie auf die Sprüche, mit denen das Künstler-Duo Sonos Cliq sie in Stimmung bringen will. Aber tanzen und sich bewegen, das geht dann doch. Eine junge Frau in einer Sternenjacke mit blauen Bändern im Haar springt ohne jegliche Ermüdungserscheinungen wie ein Flummi im Takt der Musik. Und da gehen die Hände in die Luft, und da werden Refrains gesungen - ganz so, wie sich die beiden Jungs auf der Bühne das wünschen. Im Hintergrund bekommen sie Unterstützung von einem DJ.

20 Acts stehen beim Isle of Art insgesamt auf dem Programm, und dabei werden ganz unterschiedliche Stilrichtungen bedient. Auf der Electro Stage sorgt gerade Chris Brid als DJ für vielseitige Sets: „Dafür ist er bekannt“, heißt es in den Infos zum Festival – von „straight“ über „deep“ bis melodisch reichen seine Ansätze. Überall haben sich Leute auf den Bänken und Hockern unter den Bäumen niedergelassen. Gemütlich ist es hier, und das Ambiente mit Lampions und Lampenschirmen, Teppichen und Glitzer ist ganz einzigartig.

Vor der Bühne im Park kommen derweil immer mehr Leute zusammen: Il Civetto sorgt mit fünf Musikern für Stimmung auf der Wiese. „Vor einem Jahr haben wir schon unten auf der Bühne gespielt“, erzählt der Frontsänger. Die fünf Musiker gewinnen auch hier die Herzen der Zuhörer im Fluge. Und was könnte zu diesem „klebrigen Sommerabend“ besser passen, als ein Titel, der von „Liebe auf Eis“ erzählt.