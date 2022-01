Mutmaßliches Diebesgut : Eigentümer von Schmuckstücken gesucht

Aachen Die Polizei findet bei einer Durchsuchung in der Wohnung einer ehemaligen Haushälterin und Reinigungskraft Fotos von Schmuckstücken. Wem gehören sie?

Die 56-jährige Frau war in den vergangenen Jahren in der Städteregion Aachen als Hauswirtschafterin und Reinigungskraft bei Senioren tätig und könnte, so der Verdacht der Polizei, diese Schmuckstücke im Rahmen ihrer Tätigkeit entwendet haben.