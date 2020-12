Tag des Ehrenamts : „Ehrenamtler sind die Sahne auf dem Kuchen“

Ein Beispiel von vielen: Annemie Steves engagiert sich unter anderem im „Café4you“ in Gut Kulen. Aktuell sind Lädchen und Café allerdings geschlossen. Foto: Harald Krömer

Aachen Immer am 5. Dezember ist der internationale Tag des Ehrenamts. In der Corona-Pandemie hat es auch das Ehrenamt nicht leicht. Manche der Freiwilligen wollen sich keinem zusätzlichen Risiko aussetzen und halten sich zurück.

Einrichtungen, die das ehrenamtliche Engagement in „normalen“ Zeiten sehr schätzen, sind aktuell eher vorsichtig, wen sie ins Haus lassen. Und dennoch: Ehrenamtlicher Einsatz ist möglich, auch in Corona-Zeiten. Freiwillige, die etwas tun möchten, werden sogar gesucht – zum Beispiel bei der Caritas.

Warum geht ein Mensch ins Kloster? Was erlebt eine Sozialarbeiterin bei ihrer Arbeit im Gefängnis? Wie ergeht es einem Mann in einem typischen Frauenberuf? Was hat ein Polizist nach 25 Dienstjahren zu erzählen? Meike Wilczek kennt Menschen, die solche und andere Fragen beantworten können. Im Caritas-Projekt „AixBooks“, das sie 2018 ins Leben gerufen und aufgebaut hat, besucht sie mit dieser „lebendigen Bibliothek“ Schulen und Jugendtreffs.

„AixBooks ist mein Herzensprojekt“, sagt Wilczek. Aber ohne die Ehrenamtler, die sich und ihre Geschichte als „Bücher“ zur Verfügung stellen, würde es nicht funktionieren. Die Jugendlichen (ab Klasse 8) suchen sich jeweils eines der „Bücher“ aus und stellen im persönlichen Gespräch ihre Fragen zu besonderen Biografien, ungewöhnlichen Lebensstilen oder harten Schicksalen. Junge Menschen sollen so einen Eindruck von der Vielfalt der Gesellschaft, von unterschiedlichen Lebensentwürfen und Lebenswegen gewinnen. Meike Wilczek ist deshalb immer auf der Suche nach neuen, interessanten „Büchern“ – auch in Coronavirus-Zeiten.

„Jugend trifft Erfahrung“

Die lebendigen „Bücher“ haben keine festgelegten Termine und bestimmen selbst den Umfang ihres Einsatzes. Das Projekt „Jugend trifft Erfahrung“ (JutE) der Caritas ist da ein anderes Kaliber. Hier sind die Freiwilligen einmal in der Woche zu festen Terminen an einer Grundschule im Einsatz und unterstützen ein Schulkind beim Lesen, Schreiben und Rechnen oder einfach in der Organisation seines Alltags. „Unsere Mentoren tun das, was den Kindern das Lernen einfacher macht“, sagt JutE-Koordinatorin Maren Kayser.

Werben fürs Ehrenamt auch in Corona-Zeiten: von links Meike Wilczek („AixBooks“), Maren Kayser („JutE“) und Beate Elmanowski (Caritas-Reisen). Foto: Heike Lachmann

Wer ein Kind begleiten möchte, sollte davon ausgehen, dass er oder sie mindestens ein Jahr lang regelmäßig Zeit dafür hat. „Das ist ein langfristiges Engagement“, betont Kayser. Für die Ehrenamtler aber offenbar ein sehr lohnender Einsatz: Viele von ihnen sind seit zehn Jahren und mehr aktiv. Aktuell kümmern sich JutE-Mentoren um Kinder an 26 Schulen in Aachen und sieben in Alsdorf. Und Corona zum Trotz: „Mentoren können wir immer brauchen“, sagt Kayser. Spezielle Kenntnisse muss man nicht mitbringen. Wer gern mit Kindern zu tun hat, gut Deutsch spricht und im Zahlenraum bis 1000 rechnet, ist herzlich willkommen. Ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis wird allerdings verlangt.

Lädchen zu, Café auch

In normalen Zeiten hat Annemie Steves nicht nur einen, sondern gleich mehrere ehrenamtliche Jobs. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die 64-Jährige aktuell aber deutlich weniger zu tun. Denn im „Café4you“, einem Projekt der Caritas und der Gemeinschaft der Gemeinden Aachen-Nordwest, sind die Türen geschlossen. „Klönen, Kaffee und Klamotten“ heißt es normalerweise jede Woche im Gemeindezentrum St. Philipp Neri in Gut Kullen. Nun sind die Café-Tische verwaist, und im Lädchen, der kleinen Kleiderkammer, stapeln sich die Klamotten.

Für ganz kleines Geld können sich hier Familien mit gut erhaltener Kleidung eindecken. Der Erlös aus dem Verkauf geht dann wieder an soziale Projekte. „Mindestens so wichtig wie das Angebot im Lädchen ist das Café4you aber als Treffpunkt und Gelegenheit zum Reden“, sagt Annemie Steves. Viele Gäste schauen jede Woche vorbei. All das fällt jetzt pandemiebedingt weg. Und nicht nur den Besucherinnen und Besuchern, auch dem Team von rund 20 Ehrenamtlern fehlen die Kontakte zu den Besuchern und den Kollegen. „Das ist so schade“, sagt Annemie Steves, „echt schlimm.“

Info Hier können Interessierte sich melden Diplom-Sozialarbeiterin Yvonne Hildebrandt vom Freiwilligenzentrum der Caritas in Aachen erreicht man unter 0241/9492724, y.hildebrandt@caritas-aachen.de. Der Kontakt zum Projekt „AixBooks – ‚lies‘ deine Gesellschaft“: Meike Wilczek, Telefon 0241/94927226, m.wilczek@caritas-aachen.de. Ansprechpartnerin für „Jugend trifft Erfahrung“ (JutE) ist Maren Kayser, Telefon 0241/94927283, m.kayser@caritas-aachen.de, www.jute-aachen.de. Eine Übersicht über alle Ehrenamtsprojekte des Caritasverbands für die Regionen Aachen-Stadt und Aachen-Land finden Interessierte auf: www.caritas-aachen.de.

Quasi arbeitslos sind auch die Ehrenamtler, die normalerweise mit der Caritas auf Tour gehen. Rund ein Dutzend Reisen bietet die Aachener Caritas pro Jahr an. „Fast ausschließlich Senioren schließen sich den Gruppen an“, berichtet Beate Elmanowski, die sich um diesen Bereich kümmert. Die Touren seien sehr begehrt bei Menschen, die ansonsten nicht mehr verreisen können, berichtet sie. Die Reiseleitung übernehmen jeweils zwei Ehrenamtler. „Und das ist ganz wertvolle Arbeit, betont Elmanowski. Die letzte Caritas-Reise in diesem Corona-Jahr fand im Oktober statt. „Die Weihnachtsreise aber haben wir schweren Herzens abgesagt“, sagt sie. „Die hätte am 22. Dezember starten sollen.“

Börse fürs Ehrenamt