Trauer bei Aachener SPD : Ehemaliger Ratsherr Jürgen Bartholomy überraschend gestorben

Der frühere SPD-Ratsherr Jürgen Bartholomy ist tot. Er wurde 76 Jahre alt. Foto: Heike Lachmann

Aachen Der frühere SPD-Ratsherr und langjährige Schulleiter des Aachener Berufskollegs für Gestaltung und Technik, Jürgen Bartholomy, ist überraschend gestorben.

Als er vor Jahren mal nach seinem wichtigsten Charakterzug gefragt wurde, antwortete Jürgen Bartholomy ohne langes Zögern: „Gestaltungswille.“ Widerspruch war nicht zu erwarten. Es ist die Eigenschaft, die viele seiner Kollegen im Beruf, aber auch seine Mitstreiter in der Politik an ihm stets besonders schätzten. In der vergangenen Woche ist er überraschend gestorben, er wurde 76 Jahre alt.

Vielen Menschen ist Jürgen Bartholomy nicht nur als Lehrer und langjähriger Leiter des Aachener Berufskollegs für Gestaltung und Technik, sondern auch noch als streitbarer SPD-Ratsherr gut in Erinnerung. Fast zwei Jahrzehnte lang hat er die Politik der SPD in Aachen an entscheidender Stelle mitgeprägt. 2002 ist er zwar aus dem Rat ausgeschieden, doch von der Politik hat der Familienmensch, der sich stets stolz über seine Kinder und Enkel äußerte, auch danach nie gelassen.

Wie wichtig ihm gesellschaftliches Engagement und Verantwortungsgefühl waren, hat Bartholomy zuletzt insbesondere durch seine Mitarbeit im Projekt „Wege gegen des Vergessen“ und in der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gezeigt, zu deren stellvertretendem Vorsitzenden er erst im vergangenen Jahr gewählt worden ist.

„Die Erinnerungs- und Gedenkarbeit hatte für ihn einen besonderen Stellenwert, das war ihm sehr, sehr wichtig“, sagt der langjährige Weggefährte und frühere SPD-Vorsitzende Karl Schultheis. Bartholomy hat dabei nicht nur die Erinnerung an ehemalige jüdische Aachenerinnen und Aachener wachgehalten, die in der Nazizeit ermordet worden sind, sondern immer auch eine klare Haltung gegen moderne Antisemiten gezeigt und deutlich Position bezogen.

Als Kommunalpolitiker hat er in seiner aktiven Zeit die Verkehrspolitik in Aachen maßgeblich mitbestimmt. Früh hat er die Notwendigkeit gesehen, Plätze in der Innenstadt vom Autoverkehr zu befreien und für die Menschen zurückzugewinnen. Die in den 1990er Jahren so kontrovers geführte Debatte über die „fußgängerfreundliche Innenstadt in Aachen“ zeugt davon. Später hat er sich – vergeblich – für die Wiedereinführung einer Stadtbahn von Brand nach Melaten (Campusbahn) eingesetzt.

„Er war ein starkes kommunalpolitisches Gesicht“, sagt Schultheis, „und er war auch jetzt noch gedanklich aktiv und sehr meinungsstark.“ Gezeigt hat er dies zuletzt noch als Beisitzer im SPD-Ortsverein Laurensberg oder in der Arbeiterwohlfahrt Aachen.

„Jürgen war ein Demokrat durch und durch, er wird uns fehlen“, sagt der Aachener SPD-Vorsitzende Mathias Dopatka. Weit über seine aktive Zeit hinaus habe Bartholomy immer wieder gute Ideen gehabt und Anregungen gegeben. „Solche Menschen brauchen wir, die überall unterwegs sind, die auf Missstände hinweisen und Verbesserungsvorschläge machen.“

(gei)