SV Neptun : Ehemalige Athleten belasten Otto-Eberhard Klinger wegen sexuellen Missbrauchs

Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Trainer: Franz Marbaise belastet Otto-Eberhard Klinger. Foto: Christoph Pauli

Aachen Der langjährige Trainer und Medaillenschmied des SV Neptun soll sich vor Jahrzehnten sexuell an Athleten vergriffen haben.

Vor ein paar Wochen ist Otto-Eberhard Klinger in aller Stille beerdigt worden. Es gab keine großen Nachrufe, nur eine kleine Anzeige, dabei war der Mann zu seiner Zeit eine Berühmtheit. Klinger hat den Aachener Kunst- und Turmspringerverein SV Neptun aufgebaut, später wurde er als Trainer von vielen Springerinnen und Springern zum Medaillenschmied.

„De mortuis nihil nisi bene“ heißt es, über die Toten soll man nur Gutes sagen. Das fällt schwer in diesem Fall, denn möglicherweise steht Klinger nicht nur für sportliche Erfolge, sondern auch für sexuelle Übergriffe. Seine Athleten hat er zu Leistungssportlern, aber manchmal auch zu Opfern gemacht, die jetzt – erst Jahrzehnte später – anfangen haben zu reden.

Franz Marbaise zum Beispiel, der in den 60er Jahren eine Attraktion im Verein war. Der deutsche Jugendmeister vom Turm war sogar das Aushängeschild des Vereins, die Stadt Aachen hatte ihn früh mit dem silbernen Becher der Stadt Aachen ausgezeichnet. Das Wasser war für Marbaise, Sternzeichen Fisch, immer das wichtigste Element. Im Freibad Hangeweiher beobachtete er die Neptun-Springer, er wollte dabei sein, sprach den Trainer, Otto-Eberhard Klinger, an. Das Talent war schnell erkennbar, der Zwölfjährige stieg ins aufwendige Training ein. Montags und freitags Gymnastiktraining, dienstags, mittwochs und donnerstags Sprungtraining in der Ost- und in der Elisabethhalle, am Wochenende die Wettkämpfe.

Sein Trainer, so ist seine nie verblasste Erinnerung, sei ihm in der Folgezeit immer näher gekommen, hier eine Bemerkung, da eine Massage oder ein Küsschen am Beckenrand für einen besonders gelungenen Sprung. Nach einem der Wettkämpfe, es war schon sehr spät geworden, die Eltern sollten nicht mehr geweckt werden, hätte Klinger seinem Springerschüler vorgeschlagen, bei ihm in der kleinen Dachwohnung in der Pontstraße in Aachen zu übernachten. Franz lag auf der Couch und schlief schon, als er die Hand seines Trainers zwischen seinen Beinen spürte. „Ich wusste überhaupt nicht, was geschah“, sagte er im Rückblick. Der damals 16-Jährige ließ das über sich ergehen. „Wir waren doch noch Kinder.“

Eine Form von Liebesentzug

In den folgenden Wochen zog sich der Jugendliche zurück, er ertrug die Nähe seines Trainers nicht mehr, die Folge war: Das größte Talent beim SV Neptun wurde geschnitten, kein Training, kein Lob, keine Einladungen, keine Wettkämpfe mehr. „Heute würde man das Mobbing nennen!“, sagt er.

Otto-Eberhard Klinger: Mehrere ehemaligen Athleten berichten von sexuellen Übergriffen. Foto: Mohssenzadeh

Damals suchte der ehrgeizige Sportler mutig den Kontakt zu dem Vereinsvorsitzenden. Es kam darauf zu einem Gespräch: Am Tisch saß er mit seinen Eltern, dem Vereinsvorsitzenden und eben Trainer Klinger. Marbaise berichtete detailliert von den Übergriffen. Aber es war ein ziemliches Fiasko, erinnert sich der inzwischen 74-Jährige.

„Es war eine andere Zeit, in der Autoritäten immer recht hatten. Ich hatte das Gefühl, da sitzt der Trainer als Opfer meiner Willkür vor uns“, sagte er. „Ich wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher.“ Er registrierte eine Täter-Opfer-Umkehr. Plötzlich war er der Nestbeschmutzer, der dem renommierten Trainer an die Wäsche wollte.

Im eigenen Verein sah er keine Chance mehr. Er zog weiter zu den Trainingsstätten in Dortmund, Köln oder auch Frankfurt. Aber auch da: Es gab überall Übergriffe, sagt er. „Es war so, als würde ich herumgereicht, so als gäbe es Absprachen in dieser Szene.“ Marbaise registrierte, dass in einer Sportszene, in der viel nackte Haut zu sehen ist, auch merkwürdige Trainer unterwegs waren, die ihre homosexuellen oder pädophilen Neigungen mit Schutzbefohlenen ausleben wollten.

Der Meisterspringer zog einen Schlussstrich. „Ich habe mit dem Sport gebrochen.“ Immerhin ist er bei seinem Element geblieben. Er windsurft nun.

Es sind Vorkommnisse vom Ende der 60er Jahre, sie wären unerwähnt geblieben, wenn nicht Jan Hempel im vergangenen Jahr seine Leidensgeschichte öffentlich gemacht hätte. Der Weltklasse-Athlet beschrieb öffentlich in einer ARD-Doku sein Martyrium. 14 Jahre lang habe ihn sein ehemaliger Trainer Werner Langer missbraucht. Womöglich ist das der krasseste Missbrauchsfall in der Sportgeschichte, von 1200 Fällen ist die Rede.

Er brach sein Schweigen: Vize-Weltmeister und Europameister Jan Hempel berichtete im letzten Sommer, dass ihn sein damaliger Trainer Werner Langer jahrelang schwer missbraucht hat. Foto: dpa/Vincent Yu

Hempel und sein Anwalt können nicht mehr den Trainer in Regress nehmen. Er hat sich umgebracht. Sie wollen den Deutschen Schwimmverband (DSV) auf eine Millionen-Summe verklagen, wenn ein Schlichtungsverfahren nicht erfolgreich ist. „Die Organisation hat völlig versagt in der Überwachung und in der Kontrolle seiner Trainer“, sagt Hempels Anwalt Thomas Summerer.

Der Fall Hempel war für Marbaise der Anlass, an die Öffentlichkeit zu gehen. Er hat nicht ansatzweise so gelitten, und die Übergriffe sind strafrechtlich schon lange verjährt, aber Marbaise will nicht schweigen. „Die Muster und Abhängigkeiten sind identisch. Jan Hempel und ich sind auf ein Schweigekartell gestoßen.“ Marbaise sieht Parallelen zu den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, sagt er.

Er behauptet im Rückblick: „Viele Menschen bei Neptun haben Bescheid gewusst und weggeschaut.“ Marbaise hat schon lange abgeschlossen mit seiner Neptun-Vergangenheit, aber er will Eltern sensibilisieren für möglichen sexuellen Missbrauch, das ist seine Mission Jahrzehnte später.

Marbaise ist nicht der einzige Athlet, der Missbrauch schildert. In den letzten Wochen hat unsere Zeitung noch mit anderen ehemaligen Neptun-Sportlern aus Aachen gesprochen, die unbedingt anonym bleiben wollen. Auch nach Jahrzehnten fällt es ihnen erkennbar schwer, über die Übergriffe in ihrer Jugend zu reden. Sie wollen vergessen.

„Er war eine andere Zeit“

Einer, der viele Medaillen damals gesammelt hat, berichtet vom fortgesetzten Missbrauch über Jahre. Sein damaliger Trainer Otto-Eberhard Klinger brachte ihn nach Hause, ging mit ihm zelten. „Bei jedem Training wusste man nicht, wie nahe er kommen wollte. Es gab keine Möglichkeit, sich ihm zu entziehen.“ Ins Detail will der ehemalige Springer nicht gehen, nur so viel: „Für seine Taten würde er ins Gefängnis gehen.“ Sie wurden damals nicht thematisiert, die heranwachsenden Sportler behielten sie schamhaft für sich. „Es war eine andere Zeit“, sagt er.

Nachdem Hempel seinen Fall öffentlich gemacht hat, gibt es nun plötzlich Anlaufstellen für Missbrauchsopfer. Drei frühere Wasserspringer outeten sich zwar nicht gegenüber den Neptun-Verantwortlichen, aber gegenüber dem Schwimmverband NRW, dass sie in den 60er Jahren ebenfalls sexuellen Übergriffen ihres Trainers ausgesetzt waren – wenn auch nicht in dem Ausmaß wie bei Hempel. Die Namen sind unbekannt.

Klinger hat eine seiner Schülerinnen geheiratet. Aus Ursula Nadenau wurde erst Ursula Klinger und später die Bundessprungtrainerin. Marbaise spricht sehr positiv über ihre Arbeit am Bundesstützpunkt, er sagt aber auch, sie sei ihrem Mann hörig gewesen. „Ich bin sicher, dass sie den Missbrauch mitbekommen hat.“ Die Ehe hält er nur für eine Alibi-Veranstaltung. Im Familienbetrieb beim SV Neptun habe Klinger über Jahre unbehelligt und ungestraft sein pädophiles Treiben ausleben können.

Nach der 2006 gestorben Bundestrainerin ist die Ulla-Klinger-Springerhalle inzwischen benannt. Als sie 1997 noch im Amt war, vertraute sich der Weltklasse-Athlet Jan Hempel ihr an und schilderte die Verbrechen, denen er ausgesetzt war. Klinger und der Verband reagierten, Hempel-Trainer Werner Langer wurde mit dem Hinweis „Stasi-Vergangenheit“ entlassen. Die Staatsanwaltschaft wurde damals nicht informiert, der Fall wurde nur beim Verband behandelt.

Beim SV Neptun kennen sie die Vorwürfe von Franz Marbaise, es habe mehrere Gespräche gegeben, teilt Geschäftsführerin Karin Ackmann mit. Marbaise dagegen sagt, es hätte nur einen vagen E-Mail-Austausch gegeben, mehr nicht. „Sie wollen den Mythos erhalten“, befürchtet er. Der DSV hat eine qualitativ hochbesetzte Aufklärungskommission eingesetzt, um die Missbrauchsfälle aufzuarbeiten. Auch der Fall von Franz Marbaise soll dort aufgerollt werden. Er selbst hat bis heute davon nichts mitbekommen, sagt er. Auch Jahrzehnte später würden Opfer noch alleine gelassen, findet er.

Auf der Neptun-Homepage werden unverändert Klingers Verdienste geschildert, „der 1962 die Leitung der Springerschule übernahm und als erfolgreicher Trainer viele junge Springer für das Kunst- und Turmspringen zu motivieren verstand“.

Auch in unserer Zeitung wurde oft sehr positiv über Klinger geschrieben. Als der sich 2015 im Alter von 83 Jahren nach über 50 Jahren endgültig vom Beckenrand verabschiedete, stand da: „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich über all die Jahre gemacht habe.“

Der Vorstand des SV Neptun reagierte „erschüttert“ über die Vorwürfe gegen den ehemaligen und inzwischen verstorbenen Trainer Dr. Klinger, sagt Geschäftsführerin Karin Ackmann. „Jegliche Art von Missbrauch und Übergriffe verurteilen wir zutiefst. Wir bedauern, dass der damalige Vorstand den Vorwürfen nicht nachgegangen ist. Der jetzige Vorstand würde heute bei jeglichen Verdachtsmomenten konsequent handeln.“ Die aktuellen Funktionäre müssen sich nun Fragen zu einer Zeit stellen, als sie teilweise nicht einmal geboren waren. Es ist ein vergiftetes Erbe. Klinger selbst war schon in seinen letzten Lebensjahren nicht mehr vernehmungsfähig.