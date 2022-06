EEG-Umlage entfällt : Stawag senkt Strompreise zum 1. Juli

Aachen Gute Nachricht für gebeutelte Verbraucher: Nach dem Wegfall der EEG-Umlage senkt die Stawag die Strompreise zum 1. Juli.

„Mit unseren Klimazielen haben wir uns vorgenommen, bis 2030 die eigene Ökostromproduktion zu verdoppeln, so dass rechnerisch der komplette Stromverbrauch Aachens dann klimaneutral hergestellt wird“, erläutert Ullrich. „Zwölf Solarfelder und 20 Windparks haben wir bereits am Netz, drei weitere Windparks entstehen gerade, und rund 90 Windkraftanlagen haben wir noch in der Pipeline. Denn dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur aus Klimaschutzgründen weiter vorangetrieben werden muss, das macht der fürchterliche Krieg in der Ukraine jeden Tag deutlich.“ Gleichwohl schaue man mit Sorge auf die Entwicklung der europäischen Energiemärkte, die weiterhin extrem nervös seien, ergänzt Ullrich.