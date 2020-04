Polizei sucht Räubertrio : Nach dem Überfall Geld mit gestohlener Karte abgehoben

Aachen/Alsdorf Nach einem Raubüberfall in Aachen, bei dem ein Trio noch unbekannter Täter einem Mann die EC-Karte samt Geheimnummer abnahm, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit Hilfe von Fotos, die am Dienstag veröffentlicht wurden, suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem der Tatverdächtigen. Er soll mit zwei Komplizen am Abend des 12. Februar in einer Wohnung in der Aachener Innenstadt einen Mann überfallen haben. Die Täter stahlen seine EC-Karte und erpressten die Nennung der PIN.

Anschließend nutzte der Tatverdächtige gegen 22.20 Uhr die EC-Karte an einem Geldautomaten in einer Sparkasse in Alsdorf und hob Bargeld ab. Eine Videokamera filmte ihn dabei.