Non-Profit-Actionfilm entsteht in Aachen : Düstere Videospiel-Atmosphäre im Bunker Scheibenstraße

Die beiden Freunde und Filmemacher Vi-Dan Tran und Ben Bergmann haben bei den Arbeiten zu „Cyberpunk 2077 - Phoenix Program“ viel Zeit im Bunker Scheibenstraße verbracht. Foto: Huy Ngo

Aachen Auf das Videospiel „Cyberpunk 2077“ müssen Fans noch ein bisschen warten. Auf den Fan-Film „Cyberpunk 2077 – Phoenix Program“, der größtenteils in Aachen entstanden ist, nicht ganz so lange. Das außergewöhnliche Projekt ist ab diesem Wochenende bei Youtube zu sehen.

Aus einer einzelnen Kampfszene wurde schnell etwas viel Komplexeres. „Weil das Spiel Cyberpunk gerade so aktuell war und weil ich den Schauspieler Keanu Reeves, der in dem Spiel eine Rolle spielt, so mag, kamen wir sehr bald auf die Idee, unseren Film in diesem Universum anzusiedeln.“ Gemeinsam mit ihren Freunden entwickelten Tran und Bergmann die Story weiter, unter anderem waren auch die beiden Producer Markus Hiller, der in Aachen Kommunikationsdesign studiert, und Michael J. Hilli, im echten Leben freiberuflicher Filmemacher, beteiligt.

„Aus diesem Wochenendprojekt wurden letztlich 20 Drehtage. Und statt der anfangs etwa 20 Beteiligten waren wir am Ende mehr als 150 Menschen, die an diesem Film mitgewirkt haben, vor und hinter der Kamera“, erzählt Hilli. Ein Teil der Crew kannte sich bereits von einem anderen sehr erfolgreichen Filmprojekt: „Darth Maul Apprentice“ erschien 2016 bei Youtube und wurde seinerzeit mit dem Webvideopreis Deutschland ausgezeichnet.

Gearbeitet wurde unter anderem im Bunker an der Aachener Scheibenstraße. „Ein absoluter Zufall und ein richtiger Glücksfall für uns“, sagt Hilli. Eigentlich habe er nur Lagerräume für Film-Equipment gesucht. Als er sich dann die Anlage im Ostviertel ansah, kam ihm sofort der Gedanke, hier einen Teil des Films zu drehen. „Und Manfred Gaspers, der Besitzer des Bunkers, hat uns von Anfang an dabei unterstützt.“

Ohne solche Unterstützung und ohne die Bereitschaft aller, unentgeltlich zu arbeiten, wäre der Film wohl nie entstanden. „Niemand von uns hat Geld mit dem Projekt verdient“, sagt Markus Hiller, vielmehr hätten alle unzählige Stunden ihrer Freizeit geopfert, um den Film zu produzieren. Tagelang hat die Truppe, viele davon sogar unter Corona-Bedingungen, in dem Aachener Bunker verbracht. „Meine Frau und mein Kind waren schon ein bisschen froh darüber, dass die Arbeit irgendwann beendet war“, sagt Hilli, der sich unter anderem auch um die Supervision der Spezialeffekte gekümmert hat, und lacht. Viel Arbeit? Ja. Viel Geld? Nein. „Wenn wir alle in diesem Projekt bezahlt worden wären, und zwar nach Sätzen, wie sie in der Filmbranche normalerweise üblich sind, dann hätte das mehr als eine Million Euro gekostet“, sagt Hiller. Am Set waren alle ehrenamtlich unterwegs.

Info Das Videospiel „Cyberpunk 2077“ „Cyberpunk 2077“ ist ein Action-Rollenspiel aus der polnischen Videospiel-Schmiede CD Projekt Red. Darin steuert man einen Söldner durch eine dystopische Stadt namens Night City, die in Kalifornien liegen soll. Die Veröffentlichung des Spiels, das 2012 zum ersten Mal angekündigt wurde, ist bereits mehrfach verschoben worden. Aktuell heißt es, dass es am 10. Dezember erscheinen soll.

Hilli erklärt, warum man das tut: „Zunächst hatten wir einfach Lust auf so was, wir haben diesen Film für uns gemacht.“ Darüber hinaus sei so ein Filmset auch immer eine Art Jobbörse für Menschen aus der Branche. „Man lernt neue Leute kennen und knüpft Kontakte, die man später noch einmal brauchen kann.“ Und dann hoffen die Macher natürlich, dass auch die Videospiel-Fans auf den Film stoßen werden. Diese Hoffnung ist nicht ganz unbegründet, allein der einminütige Teaser wurde bereits mehr als 330.000 Mal angeklickt. Auch die Firma CD Projekt Red, die hinter dem „Cyberpunk 2077“-Spiel steht, hat den Teaser bereits über ihre Kanäle verteilt.