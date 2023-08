Kommunale Finanzen : Düstere Aussichten für den Aachener Haushalt

Millionen muss auch die Stadt Aachen in die Energiewende stecken. Es ist nur eine Herausforderung von vielen, die im nächsten Haushalt abgedeckt werden muss. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Aachen Hohe Energiepreise, Inflation und steigende Zinsen machen auch der Stadt schwer zu schaffen. Zugleich wird viel Geld für Zukunftsprojekte wie Energie- und Mobilitätswende gebraucht.

Nach der Rückkehr aus dem Sommerurlaub werden es die Aachener Finanzpolitiker nicht anders halten als viele Privatmenschen: Kassensturz machen und die Frage klären, was man sich nächstes Jahr wohl noch leisten kann. Das Ergebnis könnte ernüchternd sein.

Hohe Energiepreise, Inflation, steigende Zinsen schlagen auf den städtischen Haushalt härter durch als erwartet und treiben manch einem bereits die Sorgenfalten ins Gesicht. Rutscht die Stadt womöglich in die Haushaltssicherung? Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Boris Linden (SPD), hofft in Kürze auf Aufklärung durch Aachens Kämmerin Annekathrin Grehling. „Ich habe sie gebeten, in der nächsten Sitzung den aktuellen Sachstand ausführlich dazulegen. Sie wird viel Zeit kriegen.“

Was sie am 14. August berichten kann, ist dabei noch völlig offen. Denn aktuell scheinen die meisten NRW-Kämmerer selbst mehr Fragen als Antworten zu haben. Zurückzuführen ist das kurioserweise ausgerechnet auf den kürzlich von der Landesregierung vorgelegten Plan, hoch verschuldete Kommunen von ihren Altschulden zu befreien.

Was sich gut anhört, ist schwer umstritten. Denn finanziert werden soll das unter anderem aus den Einnahmen der Grunderwerbssteuer – Geld, das zu einem Teil auch den Kommunen zusteht und ihnen über die sogenannten Schlüsselzuweisungen zugeht. Wenn es nun für die Altschuldentilgung genutzt wird, wird der Topf für all jene Kommunen kleiner, denen es noch nicht gar so schlecht geht. Ihnen würde genommen, was den hoch verschuldeten Kommunen gegeben werden soll.

Nicht nur SPD-Finanzfachmann Linden bezweifelt, dass das ein kluger Weg ist. „Das Land wäre schlecht beraten, es so zu tun“, meint er. Schließlich stehen alle Kommunen schon jetzt unter enormem Druck. „Da sollte das Land nicht noch was draufsatteln.“

Die Furcht ist groß, dass so auch der Spielraum der Stadt Aachen weiter als ohnehin schon eingeschränkt werden könnte. Als gäbe es nicht schon genug Krisen: Corona, Ukraine-Krieg, Klimawandel – all das hat unmittelbar Folgen für den Aachener Haushalt.

Die Unterbringungskosten für Kriegsflüchtlinge werden auf unbestimmte Zeit hoch bleiben. Höhere Strom- und Gaspreise belasten nicht nur Privatleute, sondern auch die Stadt, die Schulen, Kitas, Schwimmbäder, Bibliotheken, Turnhallen oder Verwaltungsgebäude beheizen muss. Die energetische Sanierung städtischer Gebäude erfordert hohe Investitionen. Die Baukosten sind zuletzt regelrecht explodiert. Kredite werden wegen steigender Zinsen auch für die Stadt immer teurer.

Schon für dieses Jahr hat Aachen allein für Zinszahlungen 4,4 Millionen Euro mehr eingeplant als im Jahr zuvor – ein Plus von knapp 31 Prozent. Im nächsten Jahr könnte die Belastung nochmals höher ausfallen. Offen ist auch noch, ob die Gewerbesteuereinnahmen die Erwartungen erfüllen können. Zugleich muss Aachen weiter in die Mobilitätswende, die Energiewende, den Klimaschutz und die Klimaanpassung investieren.

Was das für den nächsten Haushalt heißt? Noch hält sich die Kämmerin mit einer Einschätzung zurück. Für Alarmstimmung sieht der Finanzausschussvorsitzende Linden allerdings noch keinen Anlass. „Am Anfang war es bisher immer eng. Meist haben wir am Ende trotzdem gut abgeschlossen.“ Auch jetzt arbeiteten Politik und Verwaltung „sehr akribisch daran, Plan und Wirklichkeit zusammenzubringen“, so Linden.