Massiver Bedarf bleibt das Hauptproblem: Rund 4500 Wohnungen fehlen allein in Aachen – trotz neuer Projekte wie dem „Guten Hirten“. Im neuen Mietspiegel sind Wohnungskosten im Stadtgebiet Aachen jetzt nicht nur in acht statt sechs Baualtersklassen gestaffelt. Neben der Größe sind auch Wohnlagen sowie Abweichungen in den jeweiligen Standards erstmals erheblich konkreter erfasst worden. Foto: ZVA/Harald Krömer