Reihenweise Mails in NRW : Justizzentrum Aachen nach Bombendrohung gesperrt

Foto: dmp Press/Ralf Roeger 6 Bilder Polizei sperrt Aachener Justizzentrum ab

Update Aachen Zahlreiche Polizeikräfte haben am Morgen das Aachener Justizzentrum abgeriegelt. In der Nacht war eine Bombendrohung eingegangen – „wir nehmen das ernst“, sagte eine Polizeisprecherin. Es gab weitere Fälle in NRW.