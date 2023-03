Krankenhausreform : Droht ein Kliniksterben in der Region Aachen, Düren und Heinsberg?

Aachen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine Krankenhausrefom. Die hätte für die Region Aachen, Düren, Heinsberg gravierende Folgen. Viele Kliniken müssten schließen, befürchten Experten.

Die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) würde zu einem Kliniksterben im Raum Aachen , Düren und Heinsberg führen. Das jedenfalls fürchten Experten und Krankenhausgesellschaften. „Die Reform wird zu Krankenhausschließungen führen“, sagt auch Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen . Er geht davon aus, dass die meisten Häuser in der Region nur die Anforderungen für das niedrigste Level in Lauterbachs Plan erfüllen. Ziemons zweifelt aber daran, dass sich das finanziell für die Kliniken lohnt und geht von Schließungen aus.

Auch im Kreis Düren erfüllt kein Haus die Anforderungen für ein höheres Level, im Kreis Heinsberg könnte eventuell das Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz die Anforderungen erfüllen. Krankenhäuser in der niedrigsten Stufe dürften aber auch keine Herzinfarkte mehr behandeln, so dass auf Patienten in der Region weite Wege zukommen. Wer in Stolberg einen Herzinfarkt erleidet, muss dann in die Uniklinik Aachen, erklärt Ziemons.