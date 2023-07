Ambulante Versorgung bleibt : DRK muss Tagespflegehaus Laurensberg räumen

Das DRK hat den Pflegebedürftigen angeboten, sie weiterhin an einem anderen Standort zu betreuen. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Aachen Erst kürzlich hat das DRK die Immobilie übernommen, jetzt endet zum 31. August der Mietvertrag. Ob die Menschen im Rosenpark bleiben können, ist noch unklar.

Gerade erst hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Zuge des Insolvenzverfahrens der Visitatis GmbH das Tagespflegehaus nebst Nebenräumen im Aachen -Laurensberger Rosenpark übernommen und schon muss der Standort wieder geräumt werden. Der Mietvertrag, der am 31. August endet, konnte nicht verlängert werden, wie das DRK mitteilt.

So bleibe dem DRK keine andere Wahl als das Tagespflegehaus und den Sozialdienst an diesem Standort zu schließen – und das, nachdem man erst zum Mai das Haus mitsamt Mitarbeitenden und Pflegegästen übernommen hatte, heißt es weiter. Erhalten bleibe die ambulante pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung der Kundinnen und Kunden.

„Gerne hätten wir weiterhin Räumlichkeiten in der Adele-Weidtman-Straße langfristig angemietet – das haben wir auch so bei der zuständigen Hausverwaltung hinterlegt“, erklärt Andreas Nowack, Abteilungsleiter der DRK Gesundheitsdienste Städteregion Aachen gGmbH. „Leider wurde uns nun mitgeteilt, dass ein anderer Nachmieter feststeht und der entsprechende Mietvertrag auch bereits unterzeichnet wurde. Das ist insbesondere deshalb schade, da die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort über Jahre feste, vertraute Strukturen mit den Tagespflegegästen und den Klienten des Sozialdienstes aufgebaut haben. Die müssen jetzt leider auf die ein oder andere Weise aufgebrochen werden“, so Nowack weiter.