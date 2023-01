Coronavirus : DRK-Impfzentren in Alsdorf und Roetgen bleiben

Städteregion Wie geht es weiter bei den Impfungen gegen das Coronavirus? Das Rote Kreuz hat ein Impfzentrum in der Städteregion geschlossen, zwei werden fortgeführt.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in der Städteregion Aachen wird seine Corona-Impfzentren in Roetgen und Alsdorf zumindest bis März weiterführen. Das sagte DRK-Sprecher Maximilian Hüpen am Montag gegenüber unserer Zeitung. Das vom DRK im Auftrag der Städteregion betriebene Impfzentrum in den Aachen-Arkaden bleibt hingegen geschlossen.