Sanierung : Dritter Bauabschnitt auf der Vaalser Straße beginnt

Der zweite Bauabschnitt auf der Vaalser Straße in Aachen ist nun abgeschlossen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Sanierung der Vaalser Straße in Aachen startet am Montag in die dritte Phase. Für die Asphaltarbeiten wird der Bereich komplett gesperrt. Es gibt aber eine Umleitung.

Ende August haben die Sanierungsarbeiten an der Vaalser Straße begonnen. Die Instandsetzung der Fahrbahnfläche schreitet gut voran, sodass am Montag, 27. September, mit dem dritten Bauabschnitt begonnen wird. Um die Asphaltarbeiten abschließend auszuführen, ist eine Vollsperrung notwendig.

Die Umleitung führt in beide Richtungen über Alte Vaalser Straße und Keltenstraße. Wegen der dort verhältnismäßig geringen Fahrbahnbreiten wurden Halteverbote eingerichtet. So kann der hohe Verkehrsfluss besser geleitet werden und der Schul- und Linienbusverkehr uneingeschränkt fahren.

Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich am Samstag, 9. Oktober, abgeschlossen.

(red)