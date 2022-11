Citykirche in Aachen : Dreiste Diebe stehlen ein wertvolles Messgewand

Aachen Unbekannte Täter haben aus der Aachener Citykirche in der Innenstadt ein wertvolles Messgewand entwendet.

Für die Pfarrei Franziska von Aachen ist der Diebstahl des gestifteten liturgischen Textils ein schwerer Verlust, betont Pfarrer Timotheus Eller am Dienstag. Leider sei der Diebstahl erst am Montag entdeckt worden. Eine Strafanzeige wurde bei der Aachener Polizei gestellt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, so Eller gegenüber unserer Zeitung, sei das Gewand bereits am vergangenen Freitag gestohlen worden.