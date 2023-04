Großbaustelle mit Folgen : Dreimonatige Vollsperrung der Aachener Straße startet direkt nach Ostern

Update Aachen Ab dem 11. April arbeitet die Regionetz am Wassernetz auf der Aachener Straße. Der Bereich muss vermutlich über drei Monate voll gesperrt werden.

Der ursprüngliche Plan, bereits ab dieser Woche die Bauarbeiten in der Aachener Straße im Bereich zwischen der Einmündung Niederforstbacher Straße und Oberforstbacher Straße zu starten, hat sich verzögert. Die Regionetz, die dort dringend das Wassernetz sanieren muss, was zuletzt diverse Rohrbrüche noch einmal unterstrichen haben, macht für die Verzögerung „Klärungsbedarf rund um die Verkehrsanordnung“ verantwortlich.

„Das ist aber jetzt geregelt, so dass die Regionetz zügig mit der großräumigen Beschilderung beginnen kann“, sagt Vanessa Grein, Sprecherin der Regionetz. Die Maßnahme beginnt nach ihrer Aussage nun nach Ostern, am 11. April. Eine Vollsperrung ist über die gesamte Bauzeit von vermutlich drei Monaten vorgesehen. Grein: „Grabenbreite und Sicherheitsvorschriften geben derzeit keine Alternative her.“

In zwei Bauabschnitten werden die Bauarbeiten von Hausnummer 53 beginnend in Richtung Oberforstbach absolviert. Falls technisch erforderlich, werden auch die entsprechenden Hausanschlüsse ausgewechselt.

Einschränkungen wird es im Straßenverkehr ab kommende Woche in dem gesamten Bereich geben, da die Aachener Straße als eine Hauptstraße in Richtung Aachen und umgekehrt in Richtung Walheim stark befahren ist.