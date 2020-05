Polizei nimmt Drogenschmuggler fest : Drei Kilogramm Ecstasy und zwei Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt

Aachen/Selfkant Zwei Drogenschmuggler, die zusammen zwei Kilogramm Amphetamin und über drei Kilogramm Ecstasy-Pillen transportiert hatten, hat die Bundespolizei am Freitag in Selfkant-Süsterseel und Aachen-Laurensberg festgenommen

Auf der Autobahn 4 in Höhe der Anschlusstelle Aachen-Laurensberg hielten die Beamten einen Wagen, der zuvor aus den Niederlanden eingereist war, an und kontrollieren den 32 Jahre alten Beifahrer. Bei der Überprüfung wurde ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen Diebstahls festgestellt.

Süsterseel: Fünf Kilogramm Betäubungsmittel in Tasche

Auch in Süsterseel in der Gemeinde Selfkant hatten die Fahndungsbeamten der Bundespolizei das „richtige Näschen“, als sie in einem Linienbus einen 20-Jährigen kontrollierten. In einer mitgeführten Tasche hatte er drei Kilogramm Ecstasy-Pillen und über zwei Kilogramm Amphetamin im fünfstelligen Schwarzmarktwert transportiert.