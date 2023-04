Soziale Stadtentwicklung : Drei große Quartiere sollen raus aus dem Schattendasein

Erinnert an Zeiten, als Forst noch eigenständig war: das ehemalige Rathaus an der Trierer Straße. Jetzt soll viel Geld bewegt werden, um die Lebensqualität im Ortsteil zu verbessern. Foto: Andreas Steindl

Aachen Die Stadt will mit einem Großprojekt den sozialen Zusammenhalt in Forst, Schönforst und Driescher Hof nachhaltig stärken. Angestrebt wird eine bessere Wohn- und Lebensqualität.

Vor allem: Die Bürgerinnen und Bürger in den von der Bevölkerungsstruktur sehr heterogenen Teilbereichen sollen zum Mitdenken und Mitmachen ermuntert werden. Denn, so Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen am Montagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz, man wolle auf jeden Fall von den Bedarfen der Menschen ausgehen, die dort leben, und nicht von baulichen Gegebenheiten. Deshalb ist für Samstag, 22. April, eine große Auftaktveranstaltung für die breite Öffentlichkeit in der Auferstehungskirche geplant.