Wohnhäuser und Campus-Kantine im Visier : Drei Einbrüche und eine unerwartete Festnahme

Mit mehreren Einbrechern hatte es die Polizei in der Städteregion am Dienstag zu tun (Symbolbild). Foto: zva/Colourbox

Aachen/Eschweiler Gleich mehrere Einbrecher konnte die Polizei in der Städteregion am Dienstag auf frischer Tat festnehmen. Unter anderem die Uni-Kantine auf dem Campus Melaten war deren Ziel. Kurios: Auch ein Hausbewohner, bei dem eingebrochen worden war, landete in Haft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Serie begann am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Einbrecher eine Schiebetür am Kantinengebäude auf dem Campus-Boulevard aufhebelte. Dann flüchtete der 50-Jährige ohne Beute. Die alarmierten Polizisten konnten ihn noch in der Nähe festnehmen.

Am Abend gegen 22 Uhr beobachtete dann eine Zeugin in der Waldstraße von ihrem Balkon aus weitere Einbrecher bei der „Arbeit“. Sie rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, rannten die drei Männer in unterschiedliche Richtungen weg. Die Polizisten nahmen zwei Verdächtige im Alter von 52 und 40 Jahren fest. Der Dritte konnte flüchten. Das Fahrzeug der Männer wurde an der Kalkbergstraße gefunden und sichergestellt.

Zwischen diesen beiden Festnahmen lag ein weiterer Vorfall, der unerwartet endete. Gegen 9.50 Uhr bemerkte ein Zeuge an der Dürener Straße in Eschweiler einen Einbruchdiebstahl in einem Reihenhaus und alarmierte die Polizei. Die eingetroffenen Beamten konnten einen 40-jährigen Einbrecher erwischen, der sich noch im Haus befand. Sie fanden bei seiner Durchsuchung Diebesgut.

Doch dann nahm der Fall eine neue Wendung. Bei der Durchsuchung des Hauses nach möglichen weiteren Tätern fanden die Beamten mehrere Kilogramm Cannabis-Knospen in Säcken, Ampullen mit einer unbekannten Flüssigkeit, Zigaretten mit nicht bekanntem Wirkstoff, weiteres drogentypisches Werkzeug, eine Elektroschock-Taschenlampe, eine Gaspistole und einen Metallbaseballschläger.

Als der Wohnungsinhaber am Ort des Geschehens eintraf, war er vom Einbruchsopfer zum Tatverdächtigen geworden. Auch er wurde festgenommen.

(red/pol)