Neue Betreiber : Drei ehemalige Meditec-Teststellen öffnen wieder

An drei „neuen“ alten Standorten in der Städteregion wird wieder getestet. Foto: dpa/Kira Hofmann

Aachen/Baesweiler In drei vorübergehend geschlossenen Testzentren in der Städteregion werden wieder Schnelltests angeboten. Der vorherige Betreiber hatte wegen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unter anderem am Aachener Elsassplatz schließen müssen.