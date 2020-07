Kostenpflichtiger Inhalt: Drogenszene in Aachen : Drehscheibe für Dealer im Schatten der Barockfabrik?

Verdächtige Umtriebe: Im Bereich zwischen Hermann-Heusch-Platz und Barockfabrik sollen einem anonymen Hinweis zufolge verstärkt Drogendealer ihr Unwesen treiben. Die Polizei appelliert derweil an alle Bürger, entsprechende Beobachtungen generell und sofort zu melden. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Im Schatten der Barockfabrik am Löhergraben sind offenbar zunehmend dubiose Gestalten am Werk. In unmittelbarer Nähe des Spielplatzes am Hermann-Heusch-Platz würden regelmäßig kleinere Gruppen von Männern gesichtet, die augenscheinlich mit Drogen handelten, berichtete ein Leser, der anonym bleiben möchte, unserer Zeitung.