Extreme Verzögerung in Aachen : Jakobstraße muss schon wieder aufgerissen werden

Aachen Weil überraschend noch eine Fernwärmeleitung verlängert werden soll, muss in der Jakobstraße ein weiteres Mal gebuddelt werden – bis weit ins kommende Jahr hinein.

Etliche archäologische Funde hatten bereits in den Vormonaten für Bauverzögerungen gesorgt. Kaiserstädtische Geschichte will die Stadt zumindest mit einem Großsteinpflasterband im neu gestalteten Boden am Karlsgraben visualisieren. Dort stand früher die Barbarossamauer.

Jetzt stehen da wieder rot-weiße Absperrgitter. Nur Fußgänger und Radler dürfen in dem Teilstück passieren. Wobei die Stadt in den kommenden Baustellen-Monaten so oft und so lange wie möglich freie Fahrt für alle Verkehrsteilnehmer gewährleisten möchte – solange die Bauarbeiten dies zulassen.