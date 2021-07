Gastronomie in der Corona-Zwickmühle : Dramatische Durststrecke beim Personal hält an

Fast schon trauriger „Standard“ in der Aachener Kneipenlandschaft – nicht nur, wie hier, an der Pontstraße: Die meisten Gastronomen suchen weiter händeringend nach Personal. Und fordern mit Nachdruck, die Pandemiebestimmungen zu lockern, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. Foto: Andreas Steindl

Aachen Vor allem an Tresen und Tischen der Gastronomen ist die Pandemie längst nicht ausgestanden: In Restaurants, Kneipen und Hotels herrscht weiter dramatischer Personalmangel. Planungssicherheit scheint weiter nicht in Sicht.