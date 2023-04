Comiciade in Aachen : Donald Duck, Charlie Brown und Co feiern spektakuläres Comeback

„Action!“: Superheld Spiderman (alias Kai Ehlers-Schulze) bahnt den Topstars der internationen Szene mit Alexander Samsz (links) und André Schülke den Weg nach Aachen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Der Siegeszug der Comic-Helden führt am übernächsten Wochenende endlich wieder live und in Farbe nach Aachen: Zahlreiche Stars der Branche haben sich bei der Comiciade 2023 in der Eissporthalle an der Krefelder Straße angesagt.

Während die Artisten vom Circus Roncalli auf dem ALRV-Gelände zum nächsten waghalsigen Sprung überm Manegenrund ansetzen, hat Spider Man persönlich direkt gegenüber am Donnerstagnachmittag schon einmal die ersten Netze ausgeworfen – wenn auch nicht gleich in schwindelnder Höhe an der Fassade der 100,5-Arena, sondern mit beiden Beinen auf dem festen Boden der (fiktiven) Tatsachen. Und vorerst eher verbal, quasi als Eisbrecher fürs inzwischen sechste Kapitel im Zeichen der Comiciade, die am 22. und 23. April erstmals auf dem (längst abgeschmolzenen und barrierefreien) Parkett der Schlittschuh-Domäne an der Krefelder Straße präsentiert wird.

Als Botschafter des spektakulären Events ist Kai Ehlers-Schulze mit sichtlicher Begeisterung ins knallbunte Outfit des Superhelden aus der Zunft der Zeichenkünstler geschlüpft, um die sprichwörtliche Trommel als Vertreter des Vereins „Helden für Herzen“ und des „Starwars-Stammtischs“ kräftig zu rühren.

„Wir freuen uns enorm, dass wir am übernächsten Wochenende endlich wieder Comic-Künstler aus vielen Ländern und Sparten zum Anfassen präsentieren können“, frohlockt Cheforganisator Alexander Samsz im Schulterschluss mit André Schülke, seines Zeichens Vorsitzender der IG Aachener Portal, die das kunterbunte Spektakel einmal mehr mit Hilfe zahlreiche Sponsoren auf die Beine gestellt hat.

Keine Sprechblase: Schließlich geben sich abermals zahlreiche Stars der bunten (und inzwischen vielfach längst perfekt bewegten) Bilder bei der Comiciade 2023 die Ehre. So wie Yoann, der mit seinen Geschichten über den wundersamen Hotelpagen Spirou nicht nur in seiner französischen Heimat längst Kultstatus genießt.

Jetzt zeigt der Meister vor Ort unter anderem, wie er seinen poppigen Protagonisten zum „Super-Pagen“ befördern konnte – zur Verzückung von Millionen Fans. Wie gewohnt eher schüchtern, aber nicht weniger umjubelt dürfte „Peanuts“-Antiheld Charlie Brown seinen ganz besonderen Auftritt in Aachen gestalten: Alexis Fajardo, seines Zeichens „Editorial Director“ bei der Charles M. Schulz Gesellschaft in Kalifornien, macht Charlie und dessen kuriosen Kameraden aus den Staaten persönlich Beine – natürlich per Zeichenstift. Zudem hat er neue Geschichten rund um seine selbst kreierten Eskapaden von „Kid Beowulf“ im Gepäck.

Info Die Comiciade 2023 ist am Samstag, 22. April, und am Sonntag, 23. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr, in der Eissporthalle an der Krefelder Straße zu erleben. Schüler und Menschen mit Behinderung zahlen für ein Tagesticket drei Euro, Erwachsene fünf Euro. Familienkarten gibt es für acht Euro. Tickets gibt es bei der Buchhandlung Backhaus und auf der Homepage der Comiciade. Weitere Infos rund ums Programm gibt es unter: www.comiciade.de

Apropos Antihelden: Natürlich darf auch der wohl komischste Vogel aller Zeiten nicht fehlen: Ulrich Schröder, der unter anderem lange als Art-Director im Disney-Imperium für Furore sorgte, eilt aus seiner Wahlheimat Barcelona herbei, um Donald Duck und dessen Gefährten den Weg in seine Heimatstadt Aachen zu bahnen.

Selbstverständlich haben die Fans wieder reichlich Gelegenheit, mit den Profis gemeinsam – bei zahlreichen Workshops mit insgesamt nicht weniger als 80 Zeichnern – zu Stift und Papier zu greifen und womöglich ihre ganz eigenen Geschichten ins Bild zu bannen, betont Samsz. An beiden Tagen lädt zudem eine „Manga-Werkstatt“ mit Pokémon, Naruto, Chibi und anderen Stars der Szene zum Mitmachen ein. Reichlich Spaß und Spannung versprechen überdies Zeichner-Duelle, bei denen die Profis per Zuruf auch mal ganz spontan ihr Können beweisen. Außerdem mit von der Partie sind – zum Beispiel – die „3 Fragezeichen“, ebenfalls präsentiert von einem waschechten Aachener: Harald Schröder ist, wie sein Bruder Ulrich, als aktueller Illustrator der weltberühmten Detektivgeschichten (nicht nur) für Kinder höchst erfolgreich im Geschäft.

Und natürlich sollen die Helden des Genres einmal mehr auch aus Fleisch und Blut daherkommen. Und zwar nicht nur, wenn Spider Man, Darth Vader und Co. sich bei der Comiciade in Gestalt der einschlägigen Aachener Fangemeinde um Kai Ehlers-Schulze und seine Mitstreiter ein Stelldichein geben. „Beim ,Cosplay‘-Wettbewerb können die Besucher selbst sich wieder in selbst gemachten Kostümen aller Art in Szene setzen“, verspricht Samsz.