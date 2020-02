Stein des Anstoßes: die inzwischen abmontierten Radbügel in der Hartmannstraße. In der Sitzung der Bezirksvertretung wurde jetzt deutlich, dass die Umwandlung von Autostellplätzen in Radparkplätze ist kein laufendes Geschäft der Verwaltung ist. Foto: MHA/Harald Krömer