„Best Western“ weg : Direktor streicht mit Ehefrau das Cityhotel Kaiser Karl – im Alleingang

Im Lockdown gepinselt und gestrichen: Die Hoteliers Sascha und Nicole Zartenaer haben ihr komplettes Hotel monatelang neu angestrichen, sich von „Best Western“ getrennt und stattdessen Kaiser Karl in die Herberge geholt. Foto: MHA/Andreas Steindl

Aachen „Best Western“ ist gestrichen. Das „Cityhotel Kaiser Karl Aachen“ geht am Hansemannplatz völlig verwandelt an den Start. Die Aachener Eigentümer schneiden alte Zöpfe ab.

Ein Hotelier, der gemeinsam mit seiner Frau eigenhändig sein komplettes Haus von oben bis unten neu anstreicht? Im Alleingang, von morgens bis abends, monatelang? Gibt es. Sascha und Nicole Zartenaer, beide 51 Jahre alt, sahen sich im Corona-Lockdown am Scheideweg.

„Wir haben seit März 2020 alles in Frage gestellt, standen vor existenziellen Fragen. Verkaufen? Aufgeben?“, sagt der 51-jährige Hoteleigentümer. „Dann habe ich mir einen Pinsel genommen und losgelegt; das war wie eine Therapie; jetzt starten wir durch“, sagt er.

Man trennte sich nicht nur vom alten Anstrich, sondern auch vom Franchise- und Lizenzgeber „Best Western“. Jetzt führt das Aachener Ehepaar, Hoteliers in dritter Generation, das 35-Zimmer-Haus in komplett eigener Regie unter dem neuen Namen „Cityhotel Kaiser Karl Aachen“, Jülicher Straße 1, direkt an der Ecke zum Hansemannplatz. Etliche Hunderttausend Euro wurden – neben den eigenen Malerarbeiten – in anderthalb Jahren investiert.

Zwinkern transferiert: Aus dem Konterfei des Hotelchefs Sascha Zartenaer wurde Kaiser Karl, dessen Logo für das neue Hoteldesign steht. Foto: MHA/Andreas Steindl

Die Trennung von „Best Western“ fiel ihnen nach einem Blick in die Buchhaltung leicht. „Nach 20 Jahren Kooperation haben wir einmal nachgerechnet, wie viel tausend Euro uns deren Namen pro Monat völlig unabhängig von der gerade im Lockdown nicht existenten Zimmerbelegung kostet; das stand in keiner Relation“, erklärt Zartenaer. In Familienbesitz ist die Immobilie bereits seit den 1950er Jahren und wird seit 1980 als Hotel betrieben.

Doch der Lizenzgeber bestimmte zu viel mit, von der dominant blauen Einrichtungsfarbe bis zu den Plastik-Shampoo-Flaschen und der Nachtrezeption. „Vieles ist einfach nicht mehr zeitgemäß, unter wirtschaftlichen und auch ökologischen Gesichtspunkten“, erläutert die Chefin. Es folgte der Befreiungsschlag. Buchungen laufen heute ohnehin seltener über die Portale namhafter Hotelketten, sondern fast ausschließlich über einschlägige Reservierungssysteme wie booking.com. Die Zartenaers beherbergen zu 80 Prozent Geschäftsreisende.

Während das Ehepaar sich in den Lockdown-Monaten mit Pinsel, Rolle und zig Farbeimern von der Lobby in die Rezeption, den Frühstückraum, das Treppenhaus und alle fünf Etagen mit Zimmern zwischen zehn und 30 Quadratmetern arbeitete, schnitt man gedanklich schon jede Menge alte Zöpfe ab. Das wurde umgesetzt. Minibars, Hosenbügler und Zimmertelefone raus, moderne Klimaanlagen mit Virenfiltern rein.

Solche großzügigen Bäder mag auch Julien bam: Der Aachener Youtuber mietete sich im City Hotel Kaiser Karl für einen Videodreh ein. Foto: MHA/Andreas Steindl

Seit über 40 Jahren Hotelstandort der Familie: Am Hansemannplatz, Jülicher Straße 1, trennten sich die Hoteliers von „Best Western“, jetzt läuft das Haus komplett in Eigenregie. Foto: MHA/Andreas Steindl

Alter Aufzug raus, neuer mit Energieladesystem beim Heruntergleiten rein. Schlüssel raus, QR-Code-gestützte Computer-Schließanlage rein. Ein moderner Getränke- und Snack-Automat im Eingangsbereich – übrigens vom Aachener Anbieter „Automatenservice24“, rechnet die kühle Cola in Bargeld, per EC-Karte oder direkt über die Apple-Watch ab.

Die Zartenaers verwandelten ihr Hotel, insgesamt 700 Quadratmeter Geschossflächen und Zehntausende Quadratmeter Decken und Wände, in ein „Smart Home“ für Geschäftsreisende. „Deshalb können wir auf den Nachtportier verzichten; unsere Gäste können per QR-Code auf ihrem Handy alles selbstständig erledigen. Das kostet uns zwar wegen der offiziellen Sterne-Regularien den vierten unserer bisherigen Sterne, jetzt sind wir eben ein Drei-Sterne Superior. Aber wir sind besser als vorher“, betont Sascha Zartenaer.

„Wir haben früher tonnenweise frische Lebensmittel vom Frühstücksbüffet wegwerfen müssen, das hat immer geschmerzt. Jetzt kann sich jeder Gast ganz individuell eine ,Breakfast Bag‘ von uns zusammenstellen lassen, das machen wir mit einem benachbarten Bäcker“, erzählt der Hoteldirektor. Auch auf Autoparkplätze verzichtet man komplett. „Die meisten Geschäftsreisenden kommen per Zug; ansonsten gibt es Parkhäuser in der Nähe. Vieles hat sich in den vergangenen 40 Jahren Hotelgeschäft, die damals mit dem ,Hotel Royal“ hier begannen, verändert“, fügt die Partnerin hinzu.

Lesen Sie auch Gegen Leerstand und Verödung : Mehr „City-Qualität“ für die Großkölnstraße

Integraler Bestandteil der Verwandlung ist das neue Logo mit Kaiser Karl. „Kaum zu glauben; aber wir sind das erste Hotel in Deutschland und auch in Aachen, das den Namen Kaiser Karl trägt. Wir wollten ihn aber weniger grimmig auf unseren Logos“, sagt Zartenaer. Also ließ er einem Designer ein Selfie von sich zukommen, zwinkernd mit einem Auge und lächelnd.

Der befreundete Grafiker verwandelte Sascha Zartenaers Konterfei umgehend in einen extrem sympathischen Frankenherrscher – mit Bart, Krone und dem nun typischen Zwinkern. Der ist nun als Bild an vielen Wänden, auf Seifenspendern, auf Fußmatten, als Leuchtreklame über dem Portal und sogar auf Wasserflaschen gelandet.

Individualität zählt auch bei den Zimmern. Es gibt viele Einzelzimmer inklusive „Breakfast Bag“ und einige größere Doppelzimmer, alle komplett renoviert, im Anbau Richtung Kurpark sogar Suiten. Alles mit eigenem Zuschnitt, passender Möblierung und teils verblüffend großen neuen Bädern.