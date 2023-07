Digitaler Optimist : Dieter Rehfeld verlässt die Regio IT

Sieht noch große Herausforderungen für IT-Dienstleister: Dieter Rehfeld. Foto: Robert Esser

Aachen Millionen Bürger in NRW nutzen die Software-Lösungen der Aachener Regio IT. Geschäftsführer Dieter Rehfeld verabschiedet sich jetzt. Mit zwei PCs hat alles angefangen.

Wie macht man es den Aachenerinnen und Aachenern leichter? Dieter Rehfeld liefert seit Jahrzehnten Antworten und Lösungen. Erst als Personaldezernent der Stadt Aachen, als Erfinder des Stadtbetriebs etwa in Sachen Abfallwirtschaft, dann als Mitbegründer der Regio IT. Die wuchs in 20 Jahren zum größten kommunalen IT-Dienstleister Nordrhein-Westfalens; alles made in Aachen. Rehfeld, Jahrgang 1956, ist ein Computerfreak, ein versierter Kaufmann und vor allem ein „Digital-Optimist“. Jetzt scheidet der Geschäftsführer aus, verabschiedet sich aber noch nicht so richtig in den Ruhestand. Was ebenfalls mit Mausklicks zusammenhängt – und mit Millionen Stimmen.

Wie erklären Sie Laien, was die Regio IT eigentlich macht? Sie haben mit zwei kleinen Computerarbeitsplätzen in einem Mini-Büro vor einem Vierteljahrhundert angefangen.

Rehfeld: Ja, der Weg klingt wirklich unglaublich. Wir helfen heutzutage mit Informationstechnik, Städte zu gestalten. Wir sind die, die im Hintergrund dafür sorgen, dass die Verwaltung mit 6000 Köpfen in Aachen dank vernetzter Computertechnologie gut und modern arbeiten kann. Mittlerweile profitieren in NRW direkt bis zu acht Millionen Bürgerinnen und Bürger. Unsere IT-Lösungen ermöglichen neue Mobilitätskonzepte, leisten Beiträge beim Kampf gegen den Klimawandel. Wir bringen Daten sinnvoll zusammen. Wo liegen Fernwärmeleitungen; wie viele Leute wohnen da und so weiter. Dabei geht es auch um smart optimierte Energiekonzepte. Und um die Schulen kümmern wir uns natürlich auch, übrigens über die Städteregion Aachen hinaus.

Selbst wenn ein Bürger einen Blumentopf vor seiner Haustür auf den Bürgersteig stellen möchte, kommt die Regio IT ins Spiel. Demokratische Wahlen wären ohne die Regio IT heutzutage undenkbar.

Rehfeld: Das stimmt. Bürgerportale wie aachen.de haben wir auf die Beine gestellt. Es geht darum, Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern mithilfe von IT besser und schneller zu realisieren. Zum Anmelden von Blumentöpfen, ja. Auch zum Ummelden von Mülltonnen oder zur Beauftragung von Sperrmüllterminen. Super genutzt wird seit Jahren die Beantragung und Verlängerung von Bewohnerparkausweisen. Das ermöglichen wir durch IT-Lösungen.

Die Verwaltung wird trotzdem oft kritisiert: zu wenig serviceorientiert, zu langsam…

Rehfeld: Ja, ich weiß das. Aber die Vorwürfe sind aus meiner Perspektive nicht gerechtfertigt. Früher war eben nicht alles besser, im Gegenteil. Wir haben vor über 20 Jahren mit zwei PCs in den Schulen angefangen, in sogenannten Medienräumen. Seitdem ist die Entwicklung rasant. Da war in Aachen revolutionär, wirklich eine Pionierleistung. Heute arbeiten 80 unserer rund 700 Expertinnen und Experten nur für Schulen. Übrigens nicht nur für Aachen. Die Schüler gehen wie selbstverständlich mit iPads und anderen Geräten um. Das kann man gar nicht mit früheren Zeiten vergleichen.

Computer und Tablets in Schulen: Ohne die Regio IT wäre dies nicht nur in Aachen undenkbar. Foto: dpa-tmn/Guido Kirchner

Wie ging die Erfolgsgeschichte des größten kommunalen IT-Dienstleisters in NRW los?

Rehfeld: Vor über 20 Jahren gab es ein Amt für Informationstechnik, aber das reichte nicht. Außerdem gab es bei der Stawag eine eigene IT-Tochter, die Aachener Datenverarbeitungsgesellschaft. Das haben wir unter ein Dach geführt; damit konnten wir unternehmerisch tätig werden – weniger als Behörde. 2003 entstand daraus die Regio IT, zunächst mit Sitz an der Vaalser Straße. Wir haben dann eine Reihe von Fusionen erlebt, auch mit Gütersloh. Wir haben ein Band der kommunalen IT quer durch Nordrhein-Westfalen gelegt. Die Stadt und der Kreis Düren stießen zu uns, der Rhein-Sieg-Kreis, der Oberbergische Kreis, die Stadt Solingen und etliche mehr. Wir sind mit 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestartet, jetzt sind es über 700. In der ganzen Zeit haben wir übrigens niemals einen einmal gewonnen Kunden wieder verloren.

Wie gestaltet die Regio IT Städte, Sie sind doch Software-Anbieter…

Rehfeld: Genau, ein Beispiel: Wir haben eine App entwickelt, über die man bei der Aseag nicht nur Tickets für den Bus, sondern auch Mietfahrzeuge und Pedelecs buchen kann. Das ist ein großer Mehrwert. Das machen wir mit unserer Tochtergesellschaft Better Mobility GmbH extrem erfolgreich. Das kommt an. Oder die Terminbuchung bei der Stadtverwaltung, etwa zur Abholung von Reisepässen und Personalausweisen. Das klingt wie eine Kleinigkeit, macht aber sehr viel aus. So spart man sich Warteschlangen.

Demokratische Wahlen: Der IT-Dienstleister regio IT und die Tochter Vote IT organisieren und werten aus. Foto: WZ/Claßen, Hans-Gerd

Viele Kommunen haben auch ein digitales Bauamt. Aachen auch?

Rehfeld: Ja, bald noch mehr. Virtuelle Beratung vorab, digitalisierte Unterlagen. Das ist die Zukunft. Das verkürzt Bearbeitungszeiten. Viele Kommunen haben sich da, beschleunigt durch die Corona-Pandemie, erfolgreich auf den Weg gemacht. Dazu gehören auch Videokonferenzsysteme. Das alles scheint selbstverständlich.

Wo besteht dringend Nachholbedarf?

Rehfeld: Wir haben ein schönes Bürgerportal mit aachen.de. Aber die Datenverarbeitung ist nicht durchgängig. Wenn dort vom Bürger Anträge ausgefüllt werden, geht das nicht automatisch in einen Bearbeitungsprozess der Verwaltung über. Wie beim Elterngeld. Da warten Tausende Anträge in der Warteschleife. Der Prozess müsste eigentlich automatisiert mit der Geburt beginnen. Da gibt es längst Technologie, die perfekte Lösung. Die Bremer Kollegen machen das. Das ist kein Problem der IT, wir könnten das auch. Aber gesetzliche und regulatorische Hemmnisse stehen uns dabei in Nordrhein-Westfalen im Weg. Das muss sich ändern. Ich bin ein Digital-Optimist!

Online-Portal der Stadt Aachen: Abfallkalender, Bewohnerparkausweis, Ratsinformationssystem – alles realisiert von der Regio IT. Foto: Robert Esser

Welche Rolle spielt damit auch die digitale Identität?

Rehfeld: Die EU-Kommission hat das ab 1. Januar 2024 vorgesehen. Endlich! Diese digitale Bürgeridentität wird es für jeden EU-Bürger, für jede Bürgerin geben. Das wird ein revolutionärer Schritt. Damit wird man auch Personalausweis und Reisepass beantragen können, ohne persönlich beim Amt zu erscheinen. Das geht weit über den aktuellen digitalen Personalausweis hinaus. Der hilft zwar beim Ausdrucken des aktuellen Rentenstands, bietet aber sonst zu wenig Anwendungen. Auch bei Wohngeld-Anträgen, die ja en masse auf Halde liegen, würde das eine entscheidende Beschleunigung bringen. Das geht einfacher. Oder nehmen Sie das Kindergeld. Da müssen Sie bis zum 25. Lebensjahr nachweisen, dass Ihr Kind etwa an einer Universität eingeschrieben ist. Per Ausdruck! Das ist doch anachronistisch! Das wäre aus dem sogenannten „Wallet“, also der Börse der digitalen Identität, völlig unproblematisch allein auf digitalem Weg zu erledigen, vollautomatisch. Im Endeffekt kann der Bürger all seine Daten selber einsehen und selber managen. Bis hin zum Grundbucheintrag, den man vielleicht für einen Kredit bei der Bank braucht.

Wie geht die Reise der Regio IT weiter?

Rehfeld: Mit den beiden Geschäftsführer Dieter Ludwigs, der schon ewig an der Spitze an Bord ist, und Stefan Wolf sind wir auch in Zukunft perfekt aufgestellt. Alles steht auf Expansion. E-Learning für die eigene Verwaltung wird ausgebaut. Es wird neue Partnerschaften, neue Kunden geben. Da sehen wir Potenzial.

Wo sehen Sie Ihre Rolle nach dem Ausscheiden bei der Regio IT?

Rehfeld: Die Vote IT Group macht alles ums Thema Wahlen: von der Wahlbenachrichtigung, Kandidatenaufstellung, Zuschnitt der Wahlbezirke bis zu Wählerlisten und der Briefwahl-Auswertung. All das machen wir. Künftig gibt es übrigens, das haben wir erstmals gerade bei der Sozialwahl realisiert, eine digitale Wahl. Estland ist der Vorreiter. Das haben wir hier adaptiert. Gerade für wahlberechtigte Deutsche im Ausland ist das ein riesiger Vorteil. Das wird die Briefwahl nicht direkt überflüssig machen; aber es gibt dann neben Wahlurne und Briefwahl einen komfortablen dritten Weg, die Stimme abzugeben. Auslandsschweizer profitieren davon bei Kantons-Wahlen auch schon. Um dieses Zukunftsthema werde ich mich noch einige Jahre aktiv kümmern.

Die Regio IT sitzt seit Jahren in einem schmucken Neubau an der Lombardenstraße, längst nicht mehr im schmuddeligen Bushof. Sitzen wir hier auf der Rechenzentrale? Stehen die gewaltigen Server im Keller?

Rehfeld: Nein, nicht ganz. Als Regio IT haben wir drei Rechenzentren, eines in einem ehemaligen Umspannwerk der Stawag in Aachen, mit extrem dicken Wänden, sehr sicher. Da stehen die Rechner im Verbund. Uns treibt die IT-Sicherheit extrem um; wir werden ständig von Robotern angegriffen, das sind Tausende. Wir wehren das sehr erfolgreich ab, ein täglicher Kampf, um den sich allein zehn Fachleute bei uns kümmern. Die Daten sind wertvoll, eine Datensperre durch Verschlüsselung von Kriminellen mit etwaigen Lösegeldforderungen wollen wir verhindern. Sonst gibt es keine Urkunden aus dem Standesamt, Straßenverkehrsämter stehen still, die Energieversorgung wäre gefährdet, die Aseag würde nicht mehr lange nach Plan fahren….

Keine schönen Aussichten.