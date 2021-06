Bundesfreiwilligendienst : „Dieses Jahr hat mir den Weg geebnet“

Manar Zayat (rechts) und Bakiatou Salifou leisten ihren Bundesfreiwilligendienst bei den Freiwilligen Sozialen Diensten im Bistum Aachen ab. Links Geschäftsführerin Gesa Zollinger. Foto: Harald Krömer

Aachen Am 1. Juli wird der Bundesfreiwilligendienst zehn Jahre alt. Zwei junge Frauen, die in ihrem freiwilligen Einsatz in Aachen und Eschweiler gerade auf der Zielgeraden sind, erzählen, was dieses Jahr ihnen gebracht hat.