Kostenpflichtiger Inhalt: Unterstützer der Ladies in Black : Diese Techniker brauchen keinen Ball

Techniker abseits des Spielfeldes: von links Sascha Müller, Marco Sievert und André Schnitker. Foto: Andreas Steindl

Aachen Sascha Müller, Marco Sievert und André Schnitker bringen neben dem Spielfeld die Ladies in Black in Position. In Bild und Ton geben sie jedem Spiel etwas Eventcharakter.