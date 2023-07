Headhunterin Barbara Frett : Diese Frau hat Zehntausende Führungskräfte in ihrer Datenbank

Sie sucht Fach- und Führungskräfte: Barbara Frett. Foto: Andreas Herrmann

Interview Aachen Sie war Betriebsratsvorsitzende der Vobis AG, hat Firmen aufgebaut und abgewickelt und Tausende Vorstellungsgespräche erlebt: Barbara Frett ist eine sogenannte Headhunterin. Ein Gespräch über Personal und die Suche danach.

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Viel Arbeit also für sogenannte „Headhunter“. Barbara Frett sucht mit ihrem Unternehmen Frettwork von Aachen aus in ganz Westeuropa nach Fach- und Führungskräften bis ins Top-Management. Jüngst wurde sie dafür vom Magazin „Focus“ als Top-Personaldienstleisterin in der Kategorie „Professional Search“ ausgezeichnet. Thorsten Pracht hat sie in ihrem Büro an der Aachener Henricistraße besucht.

Frau Frett, ist es Zufall, dass es hier bei Ihnen alles rot ist?

Barbara Frett: Natürlich nicht, das ist einfach meine Farbe. Ich war mal für ein großes pharmazeutisches Unternehmen tätig, dessen Firmenfarbe Rot war. Das habe ich übernommen. Viele Personalberatungen nutzen Grün, Blau oder Weiß, da setzen wir uns mit unserem Rot ein bisschen ab.

Sie müssten gerade viel zu tun haben. In nahezu jeder Branche werden händeringend Leute gesucht, alle Welt spricht vom Fachkräftemangel.

Frett: Jeder sucht, natürlich. Gerade heute Morgen haben wir eine 63-Jährige in ein internationales Unternehmen vermittelt. Das zeigt, welche Entwicklung bei den Unternehmen vonstattengeht. Seit einiger Zeit beobachten wir, dass die Firmen ihr Mindset ändern und offen sind für Kandidaten, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zu 100 Prozent passen. Das ist eine tolle Entwicklung. Der Kunde sollte nicht immer die eierlegende Wollmilchsau suchen.

Der Begriff Fachkräftemangel wird mittlerweile inflationär verwendet. Oder kann es sein, dass die Unternehmen nur nicht richtig suchen?

Frett: Gerade im Produktionsbereich und im Handwerk gibt es sicher einen Fachkräftemangel. Unter anderem auch, weil etwa Familien die Ausbildung ihrer Kinder so steuern, dass diese unbedingt Akademiker werden sollen, obwohl sie dafür möglicherweise nicht geeignet sind. Wir müssen das Handwerk und unsere duale Ausbildung wieder stärker bewerben. Darin sind wir ein weltweites Vorzeigemodell.

In diesem Bereich sind Sie allerdings nicht unterwegs. Welche Branchen decken Sie ab?

Frett: Die pharmazeutische Industrie, Engineering, Automotive, Erneuerbare Energien und Handel.

Wie sind Sie zum Personalmarketing und Headhunting gekommen?

Frett: Ich komme aus einer rheinischen Familie, bin zwischen Köln und Koblenz groß geworden. Durch einen Job bei der Vobis AG, zu dieser Zeit waren Theo Lieven und Rainer Fraling noch aktiv, bin ich nach Aachen gekommen, anfangs im technischen Bereich.

Die Headhunterin hat schon Tausende Vorstellungsgespräche erlebt. Foto: Andreas Herrmann

Hört sich nicht nach dem klassischen Weg an.

Frett: Nein, klassisch lief bei mir gar nichts. Ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mein erster Beruf war im Bereich der Krankenpflege, die halbe Familie ist im medizinischen Bereich tätig, das war seinerzeit ein für mich logischer Schritt. Im zweiten Anlauf bin ich dann auf die kaufmännische Schiene gewechselt bis hin zum Personalfachwirt mit einigen Semestern Studium der Wirtschaftswissenschaften. Das habe ich alles berufsbegleitend abends und am Wochenende gemacht. In der Zeit davor war ich Betriebsratsvorsitzende bei Vobis und saß im Aufsichtsrat mit all den Männern der Metro, die Vobis seinerzeit gekauft hatten. So begann mein Weg ins Personalmanagement.

Wie ging es nach dem Ende der Vobis AG dann weiter?

Frett: Als Vobis 1999 in Maxdata überging, war ich dort Leiterin der Aus- und Weiterbildung und der Personalentwicklung. 2006 bin ich schließlich aus der IT-Branche in die pharmazeutische Industrie gewechselt, das war sehr spannend.

Inwiefern?

Frett: Es war ein amerikanischer Konzern, ich habe in der Zeit sehr viel dazugelernt. Aus dem Dreiländereck durfte ich als Personalleiterin die DACH-Region sowie die Benelux-Staaten betreuen. Bis der Konzern mit knapp 52.000 Mitarbeitenden von Pfizer übernommen wurde. Aber es öffnete sich gleich das nächste Türchen. Ins alte Vobis-Gebäude an der Carlo-Schmid-Straße in Würselen war mittlerweile eine IT-Firma für die Reiseindustrie eingezogen: Traveltainment. Also war ich einerseits in die Abwicklung der Pharma-Firma eingebunden und habe parallel als Personaldirektorin Traveltainment mit aufgebaut, in den Amadeus-Konzern integriert und weiter internationalisiert, für den wir pro Jahr 100 Leute eingestellt haben.

Sie scheinen einen Hang dazu zu haben, Dinge parallel zu machen?

Frett: Das stimmt, ich bin jemand, der viele Bälle spielt. Zu meiner Vobis-Zeit hatte ich nebenbei ein Geschäft für Motorradbekleidung, Babsis Biker Store in Aachen-Haaren und an der Jülicher Straße. Und auch meine jetzige Firma Frettwork habe ich anfangs parallel zu meiner Tätigkeit für Traveltainment betrieben. Seit 1. April 2016 bin ich zu 100 Prozent und mit vollem Herzen selbstständig.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden ab? Lassen Unternehmen alle Stellen über Sie besetzen oder sind das immer nur einzelne Positionen?

Frett: Es gibt Kunden, die schalten von vornherein einen Headhunter ein, weil sie beispielsweise gerade einen Geschäftsführer suchen. Andere melden sich nach drei, vier Monaten, wenn ihre Suche ins Leere läuft. Dann übernehmen wir und suchen gezielt nach Kandidaten aus unserem Netzwerk, erstellen Zielfirmenlisten mit den Kunden und gehen in die Direktansprachen. Ich habe auch schon einigen Kunden geholfen, sich in Europa zu etablieren. Für ein Pharma-Unternehmen von der US-Westküste haben wir das komplette Ramp-up (Anmerkung der Redaktion: die Anlaufphase) des europäischen Managements für die neue Niederlassung in Berlin erledigt und anschließend auch die zweite Führungsebene besetzt. Das sind spannende Projekte, bei denen wir ganze Teams mit kompletter HR-Struktur (Anmerkung: HR = Personalabteilung) inklusive Arbeitsverträgen zusammenstellen.

Vorstellungsgespräch: Hier gelten individuelle Regeln, je nach Branche. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Wie viele Kontakte finden sich in Ihrer Datenbank?

Frett: Mehrere Zehntausend. Alles Kandidatinnen und Kandidaten von der mittleren Ebene bis zum Senior Management. Mindestens alle zwei Jahre rufen wir diese Leute an, da sie ihre Zustimmung zur Datennutzung geben müssen. Es läuft so: Ein neues Mandat kommt rein, und ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal mit einem passenden Kandidaten gesprochen habe. Sollte dieser noch in unserer Datenbank sein, kontaktiere ich ihn sofort und biete ihm die Position an. Umgekehrt bekommen wir auch Initiativbewerbungen. Diese Leute interviewen wir, um sie kennenzulernen und ein Profil zu erstellen. In diesem Sektor muss man schon eine Affinität zum Netzwerken haben.

Wie viele Vorstellungsgespräche haben Sie in Ihrem Leben schon miterlebt?

Frett: Ich weiß es nicht, es werden einige Tausend gewesen sein. Ich habe immer in stark wachsenden Firmen gearbeitet. Zur Pharma-Zeit haben wir am Flughafen Köln-Bonn einen Raum gemietet und die Leute einfliegen lassen. Pro Tag wurden dann acht bis zehn Gespräche geführt. Wer gut war, ging mit zum Geschäftsführer im Nebenraum zum Zweitgespräch. Das war effizient und schnell. Heutzutage melden sich manchmal Kunden vier Wochen nach dem ersten Termin, um den Bewerber ins Zweitgespräch einzuladen. Da sage ich nur: Sorry, der ist längst weg.

Bei so vielen Gesprächen waren sicher kuriose Erlebnisse dabei?

Frett: Ein Kandidat ist im Gespräch mal eingeschlafen, was an der Zeitverschiebung lag. Bei einem Videocall hatte mein Gegenüber die Kamera ausgeschaltet. Als ich ihn bat, sie einzuschalten, sagte er: Ich habe aber meinen Pyjama an. Er hat dann eine halbe Stunde Zeit bekommen, um sich anzuziehen, und wir haben von vorne angefangen.

Muss man für solche Gespräche als Mann noch Anzug und Krawatte und als Frau den Hosenanzug anziehen?

Frett: Das kommt auf den Kunden und die Branche an. Oft frage ich vorher meine Kunden, worauf sie Wert legen. Ein konservativer Geschäftsführer traf mal auf eine Bewerberin in Hot Pants und Netzstrümpfen. Das Gespräch war schnell vorbei. Umgekehrt kam ein Bewerber in Hemd und Stoffhose, während der zukünftige Chef ein Ernie-und-Bert-Shirt anhatte. Ich habe schon alles Mögliche erlebt, vielleicht schreibe ich darüber irgendwann ein Buch.

Was ist für die Auswahl eher ausschlaggebend – das Bauchgefühl oder das Jobprofil?

Frett: Der Bauch spielt die erste Geige. Wenn ich von vornherein das Gefühl habe, der Bewerber passt nicht zum Kunden, bewahrheitet sich das meistens. Dann heißt es: Wen hast du uns denn da vorgestellt? Deshalb gilt bei uns: Bevor ein Kandidatenprofil dem Kunden weitergeleitet wird, haben wir vorher mindestens zwei Interviews mit ihm geführt.

Inwieweit haben sich die Anforderungen in der Arbeitswelt verändert? Sind Soft Skills heute mehr gefragt als früher?

Frett: Ich habe viel in der New Economy gearbeitet, da spielte das Persönliche immer eine große Rolle. Heute stehen die Soft Skills meiner Meinung nach ganz vorne. Das Miteinander in Unternehmen wird immer wichtiger, da muss eine Type ins Team passen. Ich bin froh, dass es so ist. Und das Thema Work-Life-Balance hat natürlich eine riesengroße Bedeutung. Meine Generation ist es noch gewohnt, auch mal eine Stunde länger zu machen. Aber auch da findet ein Umdenken statt. Nicht zuletzt hat Corona natürlich bei Remote Work (Anmerkung: Arbeit, bei der man ans Büro gebunden ist) viel bewegt.

Wie steht unsere Region im Vergleich zu anderen Gegenden da? Müssen Sie Kandidaten überzeugen, hierher zu kommen?

Frett: Wir müssen schon Argumente liefern. Köln, Düsseldorf, Süddeutschland – die Konkurrenz ist groß. Im Moment kämpfen wir mit dem Thema, wie die Leute überhaupt nach Aachen kommen, Stichwort Haarbachtalbrücke. Das ist für Arbeitgeber eine riesige Herausforderung. Schon jetzt gehen Leute, die nördlich von Aachen wohnen, lieber nach Mönchengladbach als nach Aachen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht.

Wir leben in einer Zeit von Automatisierung und Digitalisierung. Parallel dazu bindet die Ressource Personal viel Energie in Unternehmen. Wie muss man damit umgehen?

Frett: Man muss sich um die Menschen kümmern. Eine Entwicklung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters ist wichtig, das Team zu entwickeln ist wichtig. Man muss auch in Leute investieren, die nicht Führungskraft werden wollen, sondern als Fachkräfte gut aufgehoben sind. Das geht nicht mal so zwischendurch, dafür muss das gesamte Team auch mal komplett aus dem Arbeitsalltag raus. Ich hole externe Berater dafür ins Unternehmen, um das zu moderieren. Ich mache als Chefin auch Fehler, klar.

Für welche Position würden Sie gerne mal einen Kandidaten suchen?

Frett: Für einen Riesenkonzern wie Pfizer oder Google den CEO suchen, das wäre schon super.

Welches Unternehmen hier in der Region hat in Ihren Augen den besten Ansatz im Umgang mit seinem Personal?

Frett: Babor.

Die Antwort kam schnell…

Frett: Und das, obwohl die Firma nicht zu meinen Kunden zählt. Es ist einfach bemerkenswert, was Babor für die Mitarbeiter macht und welche Werkzeuge sie nutzen. Da ziehe ich den Hut.