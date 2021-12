Raub im Kiosk : Diebespaar zufällig bei Verkehrskontrolle erwischt

Aachen Nur wenige Minuten durften sich am Freitag ein 29-Jähriger und seine 25-jährige Begleiterin in Aachen an ihrer Beute erfreuen.

Der 29-Jährige betrat gegen 15 Uhr einen Kiosk an der Kreuzung Branbantstraße und Augustastraße. Dort bedrohte er die Kassiererin mit einem Messer und verlangten Bargeld, wie die Polizei Aachen mitteilte.

Kurz darauf fiel einer Streife ein Pkw auf dem Adalbertsteinweg wegen seiner zügigen Fahrweise auf. Die Beamten entschlossen sich daher, die Frau am Steuer anzuhalten.

Noch während der Kontrolle hörten die Polizisten über Funk von dem Überfall und der Täterbeschreibung, die auf den Beifahrer zutraf. Die Beamten erkannten die Lage und nahmen das Diebespaar fest. Im Fahrzeug wurden das Messer und die Beute gefunden.

(pol/red)