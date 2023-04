Freifläche am Büchel : Die „Zwischenzeit“ kann beginnen

Aachen Die Vorbereitungen für ein umfangreiches Programmangebot auf der neuen Büchelfreifläche laufen auf Hochtouren. Die „Zwischenzeit“ beginnt am 12. Mai.

Der Rasen ist zum Teil bereits gesät, die ersten gestalterischen Elemente an Ort und Stelle installiert und der Durchgang zwischen Mefferdatisstraße und Innenstadt eröffnet. „Dieser Platz hat es verdient, angestrahlt zu werden“, betonte die Oberbürgermeisterin und sieht in ihm vor allem einen Ort der Begegnung und der Verbindung zwischen dem Dom und der eher problematischen Zone rund um den Bushof. Die Erwartungen an diesen neuen innerstädtischen Raum sind groß. Und längst haben sich Institutionen wie die Volkshochschule, die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen, die Lebenshilfe und viele weitere Akteurinnen und Akteure an die Arbeit gemacht, um diesem Platz ein Gesicht zu geben.