September Special : Die zwanglose Atmosphäre gefällt Musikern und Zuschauern

Foto: Andreas Herrmann 45 Bilder Musik, Fahrräder und jede Menge Zuschauer

Aachen Fast wie vor Corona: Am Wochenende war jede Menge los in der Aachener Innenstadt. Die Light-Version des September Specials und der Fahrradtag locken die Menschen an.