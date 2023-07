Radsportevent in der Wallonie : Was Sie zur Tour de Wallonie wissen müssen

Gilt als Favorit für die 44. Ausgabe der Tour de Wallonie: Arnaud De Lie. Der Belgier hat im vergangenen Jahr die dritte Etappe des Fünf-Tage-Rennens gewonnen. Foto: IMAGO/Belga/IMAGO/JOHN THYS

Aachen Über 800 Kilometer und 18 Anstiege – das Fünf-Tage-Rennen durch den Süden Belgiens steht in den Startlöchern. Die Strecke führt auch durch die Region.

Seit der Saison 2020 gehört die Tour de Wallonie zur UCI ProSeries, einer vom Weltradsportverband UCI veranstalteten Serie bedeutender Eintages- und Etappenrennen. Vom 22. bis zum 26. Juli messen sich zahlreiche Radprofis bei der 44. Ausgabe des Etappenrennens. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Wann findet das Rennen statt?

Die Tour de Wallonie ist seinem Timing treu geblieben: Auch die 44. Ausgabe des Etappenrennens beginnt noch während des Schluss-Wochenendes der Tour de France. Die erste Etappe startet an diesem Samstag gegen 13.35 Uhr in Huy. Die letzte Etappe wird am Mittwoch ab 13 Uhr gefahren. Zwischen 17.29 und 17.57 Uhr werden die ersten Fahrer am Dreiländereck erwartet. Von dort sind es dann nur noch 31,7 Kilometer bis zum Ziel in Aubel, wo die Spitze – bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 Kilometern pro Stunde – um 18.15 Uhr eintreffen sollte.

Wie verläuft die Strecke?

Die 44. Ausgabe des Etappenrennens startet in Huy und endet fünf Tage und 804 Kilometer später in Aubel. Die erste Etappe führt über eine Strecke von 189,64 Kilometer bis nach Hamoir. Am Folgetag beginnt das Rennen in Saint-Ghislain und endet 179,67 Kilometer weiter in Walcourt. Von Thiun führt die Strecke dann zum 186,80 Kilometer entfernten Mont-Saint-Guibert. Am Dienstag legen die Fahrer beim Zeitfahren die kürzeste Strecke zurück: 32,70 Kilometer durch Mons. Der Kampf gegen die Uhr feiert sein Comeback: Vor 22 Jahren gab es ihn das letzte Mal. Die Strecke gilt als gute Vorbereitung für die kommende Weltmeisterschaft. Die letzte Etappe am Mittwoch führt über Banneaux und 215 Kilometer bis nach Aubel.

Wie viele Sportler nehmen am Rennen teil?

Am fünftägigen Etappenrennen nehmen insgesamt 118 Fahrern und 17 Teams teil. Von Australien über Eritrea bis hin zu Großbritannien sind viele internationale Radprofis in Belgien vertreten. Überwiegend nehmen allerdings belgische und französische Sportler an dem Wettbewerb teil.

Wer hat das Rennen im vergangenen Jahr gewonnen?

Im vergangenen Jahr gewann der 23-jährige Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) die Gesamtwertung. Auch in der Nachwuchswertung siegte Stannard. Den zweiten Platz in der Gesamtwertung holte Loïc Vliegen, der Lütticher lag lediglich zehn Sekunden hinter dem Australier. Der Däne Mattias Skjelmose holte den dritten Platz.

Im vergangenen Jahr holte Robert Stannard die Endwertung der Tour de Wallonie. Auf vier der fünf Etappen konnte der Australier das Trikot des Führenden verteidigten. Foto: IMAGO/Belga/IMAGO/JOHN THYS

Wer zählt zu den Favoriten bei der diesjährigen Tour de Wallonie?

Seinen Titel wird Robert Stannard nicht verteidigen; auch der drittplatzierte Mattias Skjelmose fährt bei der diesjährigen Tour de Wallonie nicht mit. Allerdings geht der zweitplatzierte Loïc Vliegen wieder an den Start. Der Belgier hatte bereits 2019 das Etappenrennen gewonnen. Zu den Favoriten dürfte auch Arnaud De Lie zählen. Als Junior wurde er im Jahr 2019 Belgischer Meister im Straßenrennen. Der 21-Jährige gewann bei der Mallorca Challenge im vergangenen Jahr die Trofeo Playa de Palma-Palma und beendete die Saison auf Platz sechs der UCI-Weltrangliste. Gute Chancen auf einen Titel hat auch Filippo Ganna. Der 26-Jährige ist viermaliger Weltmeister in der Einerverfolgung auf der Bahn und zweimal im Straßen-Einzelzeitfahren. 2021 wurde der italienische Radsportler außerdem Olympiasieger in der Mannschaftsverfolgung.

Wo wird das Rennen übertragen?

Das Rennen wird in erster Linie auf belgischen Kanälen wie RTL Club und RTL Play zu empfangen sein. Alle Informationen zur Tour de Wallonie werden zudem auf der Frequenz 164.63125 MHZ sowie auf dem Radiosender Bel RTL übertragen.

Wo kann man sich das Rennen gut vor Ort anschauen?