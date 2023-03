Schockanrufe am Telefon : Die Täter sollten sich schämen – nicht die Opfer!

Auf einen Schockanruf kann jeder hereinfallen. Foto: ZVA/Claßen, Hans-Gerd

Aachen Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man Opfer eines Schockanrufes wird? Und was sollte man beachten? Eine Diplom-Pädagogin gibt Tipps.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gisela Blümmert

Das Telefon klingelt. Eine fremde Stimme verkündet eine schreckliche Botschaft: „Ihr Sohn Peter hat einen Unfall mit zwei Todesopfern verursacht. Die Polizei hat in seinem Blut eine Alkoholkonzentration von fast zwei Promille festgestellt. Peter wird deshalb sofort in die Justizvollzugsanstalt in Köln überstellt. Verdacht der fahrlässigen Tötung.“

Eine andere Masche suggeriert sogar den Anruf der eigenen Tochter, wie Sie hier im Originalton als Beispiel hören können. Das Audiostück hat uns die Münchener Polizei zur Verfügung gestellt.

Die Betrugsmasche geht dann weiter: „Er kann nur dann vorübergehend auf freien Fuß gestellt werden, wenn für ihn eine Kaution von 10.000 Euro hinterlegt wird. Sie können Ihren Sohn vor dem Gefängnis bewahren, wenn Sie die Kaution schnell – am besten sofort, auf jeden Fall aber heute – auf folgendes Konto überweisen. Ich diktiere.“ Auch hier haben wir ähnlich Original-Beispiele als Audiodatei angefügt.

Zitternd greift Frau Merker zu Stift und Papier und notiert IBAN und BIC. Dann fährt sie ihren PC hoch und überweist 10.000 Euro. In ihrem Kopf rauscht es. Sie schwitzt. Sie empfindet große Übelkeit. Weinend bestätigt sie den Betrag mit der Banking App auf ihrem Smartphone.

Jeder, der Frau Merkers Geschichte hört, ist entsetzt. „Wie kann man nur so blöd sein?“, fragt die Tochter. „Ja, liest du denn keine Zeitung?“, ereifert sich der Sohn. „Erst denken, dann handeln“, lautet der Tipp der Freundin. Frau Merker schämt sich.

Verzweifelt fragt sie sich, wie ihr das passieren konnte. Sie hatte doch zuvor von ähnlichen Betrugsmaschen gehört. Das Schamgefühl setzt sich in ihrem Körper fest. Schweißüberströmt wacht Frau Merker in jeder Nacht auf und kann nicht wieder einschlafen.

Niemand nimmt Frau Merker in den Arm und tröstet sie. Niemand sagt ihr, dass es falsch ist, wenn sie sich schämt. Der Täter sollte sich schämen. Er hat Frau Merkers Liebe zu ihrem Sohn missbraucht und sie dazu getrieben, seinen Anweisungen zu folgen.

Die Autorin Diplom-Pädagogin und Kommunikationstrainerin Foto: Gisela Blümmert/Blümmert Die Autorin dieses Stückes heißt Gisela Blümmert. Sie hat uns diesen Text reingereicht mit der Bitte um Veröffentlichung, weil ihr das Thema so am Herzen liegt. Die Diplom-Pädagogin und Autorin arbeitet unter anderem als Seniorencoach und will ältere Menschen stärken und vor Betrügern schützen. Gisela Blümmert wurde 1957 in Köln geboren und ist gelernte Diplom-Pädagogin und Kommunikationstrainerin. Von ihr erschienen zahlreiche Fachveröffentlichungen, unter anderem der Titel „Gehirngerecht führen“ im Verlag managerSeminare.

Was passiert in den Köpfen von Betrugsopfern? Das menschliche Gehirn ist in drei Regionen unterteilt. Oben sitzt das Großhirn, das unter anderem für das Sehen, Hören und Denken verantwortlich ist. Darunter liegt das Zwischenhirn mit der Amygdala, die für die Stressberarbeitung zuständig ist. Unten befinden sich Klein- und Stammhirn, die Bewegungen und Notfallprogramme steuern.

Bei Gefahr kappt die Amygdala Verbindungen zum Großhirn. Als Folge können Menschen messbar schlechter sehen und hören, und planvolles Denken wird unmöglich. Dagegen aktiviert die Amygdala Verbindungen zu den Notfallprogrammen des Stammhirns: Weglaufen, angreifen oder totstellen.

Wenn es einem Betrüger gelingt, einem Menschen zu suggerieren, dass sich der Sohn, die Tochter oder ein Enkel in großer Not befindet, setzt das planvolle Denken des Opfers aus und es verliert den Zugriff auf die im Großhirn gespeicherten Erfahrungswerte. Die betroffene Person kann sich deshalb vorübergehend nicht an ihr bekannte Betrugsmaschen erinnern. Gleichzeitig erhält sie eine klare Anweisung zur Problemlösung. So kann sie aktiv werden – angreifen.

Erst wenn die Gefahr gebannt erscheint, beruhigt sich die Amygdala. Das Denken setzt ein. Der Zugriff auf gespeicherte Erfahrungen wird wieder ermöglicht. Langsam dämmert es der betroffenen Person, dass sie sich unklug verhalten hat. Zu spät.

Wenn Ihnen ein Betrugsopfer seine Erlebnisse schildert … Bitte trösten Sie diese arme Person. Versichern Sie ihr, dass sie in einer Ausnahmesituation war, in der ihr rationales Denken blockiert war. Und dass sie nicht blöd ist, sondern ein Mensch, dem übel mitgespielt wurde. Dass es nicht richtig ist, wenn sie sich schämt.

Die Täter sollten sich schämen. Schimpfen Sie gemeinsam mit dem Opfer über diese Menschen, die Liebe missbrauchen, um Geld zu erpressen.

Wie Sie verhindern, selbst Opfer solcher Trickbetrügereien zu werden? Vielleicht so: Wenn eine Person es schafft, Sie durch einen Anruf, eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht in Angst und Schrecken zu versetzen, ist es wichtig, dass Sie sich zunächst beruhigen.

Einfache Maßnahmen zur Selbstberuhigung

Atmen Sie bewusst zehnmal ein und aus. Besonders wichtig ist das Ausatmen.

Trinken Sie ein großes Glas Wasser.

Und danach telefonieren Sie.

Rufen Sie Ihren Sohn, Ihre Tochter oder Ihren Enkel an – die Person, die sich angeblich in Gefahr befindet.

Rufen Sie eine Person Ihres Vertrauens an.

Rufen Sie die Polizei an.