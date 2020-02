Vorbereitungen laufen : Die Städteregion rüstet sich gegen das Coronavirus

Städteregion Aus der abstrakten Bedrohung durch die globale Corona-Epidemie ist aufgrund der ersten Infektion im Kreis Heinsberg eine konkrete Herausforderung für Gesundheitsbehörden und Krankenhäuser in der Städteregion geworden. Dort bereitet man sich auf die ersten Fälle vor.

Noch ist keine Erkrankung mit dem gefährlichen Covid-19-Virus in der Städteregion Aachen bekannt, doch im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für eben genau diesen Fall. „Schon seit einigen Tagen bereiten sich sowohl die Behörden als auch die Krankenhäuser auf Patienten mit dem Coronavirus vor“, sagt Städteregionsrat Tim Grüttemeier im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Krisenstab der Stadt Aachen, in dem auch Vertreter der Städteregion sitzen, sieht derzeit keinen Grund, öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Kitas zu schließen. Am Mittwochmittag tagt die Bürgermeisterrunde der zehn Städteregionskommunen, um ein abgestimmtes Vorgehen für den Fall der Fälle zu vereinbaren.

Ganz konkret überprüfen die Krankenhäuser gerade, ob sie mit ausreichend Desinfektionsmittel und Atemschutz für ihre Mitarbeiter ausgerüstet sind. „Es geht auch darum, die Rettungskräfte darin zu schulen, wie sie sich verhalten müssen, wenn sie mit einem Verdachtsfall in Kontakt treten“, sagt Grüttemeier. Zudem werde überprüft, wie viele Quarantänebetten es derzeit in den Krankenhäusern der Städteregion gibt und „wie viele sich bei Bedarf einrichten lassen, um auf alle Lagen reagieren zu können“, so Grüttemeier.