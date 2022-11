Einzelhandel stärken : Die Stadt Aachen verschenkt 50.000 Euro

Weihnachtseinkauf: Die Subventionierung der „Schenk Lokal“-Gutscheine in Aachen geht jetzt in die zweite Runde. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft sollen städtisch subventionierte Gutscheine die Umsätze in Einzelhandel und Gastronomie in Aachen ankurbeln.

Die Stadt Aachen startet am 1. Advents-Sonntag, 27. November, erneut die Subventionierung von Gutscheinen zur Belebung des Aachener Einzelhandels und der Gastronomie. Damit sollen in Zeiten der Energiekrise und einer damit verbunden Kaufzurückhaltung die lokalen Umsätze kurzfristig angekurbelt werden.

Daher wird laut städtischem Presseamt auch in diesem Advent angestrebt, die subventionierten Gutscheine an möglichst viele Endverbraucher zu verteilen. „Die Aktion ist in ihrer ersten Runde sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern sowie der lokalen Wirtschaft angenommen worden. Da sich Handel und Gastronomie nach wie vor mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sehen, bin ich überzeugt, dass wir mit dieser Aktion erneut einen positiven Beitrag zum lokalen Weihnachtsgeschäft leisten können“, so Dieter Begaß, Leiter des städtischen Fachbereichs Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa.