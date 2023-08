Bankkarte gestohlen : Die Spur führt von Bielefeld nach Aachen

Aachen/Bielefeld Die Spur einer vor zwei Jahren in Bielefeld gestohlenen Bankkarte führt nach Aachen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Kriminalpolizei sucht einen Mann, der vor zwei Jahren mit einer in Bielefeld gestohlenen Bankkarte auch in Aachener Geschäften eingekauft haben soll.

Ein 93-jähriger Bielefelder hatte Anzeige erstattet, nachdem ihm die Geldbörse gestohlen worden war. Er hatte sich zur Tatzeit überwiegend im Bielefelder Stadtteil Ummeln aufgehalten. Der Täter hatte zwischen Samstag, 28. August 2021, und Donnerstag, 16. September 2021, mit der Bankkarte aus dem Portemonnaie Geld in einer Bielefelder Bankfiliale abgehoben und Waren in verschiedenen Aachener Geschäften bezahlt. Darunter waren Filialen an der Joseph-von-Görres-Straße und der Friedrich-Ebert-Allee.