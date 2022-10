Feuerwehr Aachen : Die Spezialretter kümmern sich um hilflose Person

Altes Militärgelände : Feuerwehr löscht brennende Baracke in Camp Hitfeld Wieder einmal musste die Feuerwehr in Camp Hitfeld löschen. Ein Gebäude stand in Flammen, der Rauch war weithin sichtbar. Zudem hat sich auf der Von-Coels-Straße in Eilendorf am Nachmittag ein Unfall ereignet.