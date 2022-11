Grün-Rot in Aachen : Die SPD-Basis gibt grünes Licht für die Koalition

Grün-Rot für Aachen, hier ein Bild mit Ye-One Rhie und Michael Servos (links und rechts, SPD) sowie Monika Wenzel und Kaj Neumann (Grüne). Foto: Andreas Schmitter

Aachen Die Aachener SPD hat bei einem Parteitag am Mittwochabend mit einer klaren Mehrheit dem grün-roten Koalitionsprojekt in Aachen die Zustimmung erteilt. Es gab Kritik an Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen.

Die SPD in Aachen hat den Weg für eine grün-rote Koalition im Stadtrat freigemacht. Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung sprach sich am Mittwochabend eine deutliche Mehrheit der 61 Delegierten für eine Zusammenarbeit mit den Grünen aus.

Damit folgte die Basis dem Votum der Parteispitze, die in dem ausgearbeiteten Koalitionsvertrag bereits eine gute Basis für eine Zusammenarbeit auch über die laufende Wahlperiode hinaus sieht.

In dem Vertrag sei ein deutlicher sozialdemokratischer Schwerpunkt wiederzufinden, zeigten sich der Parteivorsitzende Mathias Dopatka und Fraktionschef Michael Servos überzeugt.

Auch die Aachener SPD-Bundestagsabgeordnete Ye-One Rhie hatte zuvor per Videobotschaft eindringlich für eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag geworben.

Besondere Note: In der Aussprache machten etliche Genossinnen und Genossen deutlich, wie unzufrieden sie mit der Leistung der von den Grünen ins Rennen geschickten Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen sind.

Die Grünen haben ihre Mitglieder am Samstag, 5. November, eingeladen, um über den Koalitionsvertrag abzustimmen.

