Spendenaktion „Warm ums Herz“ : Die Solidarität in der Städteregion Aachen ist ungebrochen groß

Aachen 110.000 Euro Spenden sind im Rahmen der Aktion „Warm ums Herz“ bereits eingegangen. Die Abnehmer der Gelder lassen derweil noch ein wenig auf sich warten...

Die Initiative richtet sich nämlich genau an die, die sonst keine Hilfen bekommen: Alleinerziehende Berufstätige, Rentnerinnen und Rentner, Mehrfachbeschäftigte, Studierende. Eben die, die arbeiten oder gearbeitet haben, bei denen es trotz aller Mühe am Ende des Monats eng wird und die aufgrund gestiegener Energiekosten in finanzielle Not geraten sind.