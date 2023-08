Alemannia Aachen : Die Sehnsucht nach einem besseren Drehbuch

Am Tivoli gibt es viel zu besprechen nach der Enttäuschung vom Wochenende. Foto: Andreas Steindl

Aachen Der erneute, späte Gegentreffer wirft viele Fragen auf. Sportdirektor Sascha Eller will Antworten hören. Von der Hektik im Umfeld will er sich nicht leiten lassen.

Das Drehbuch war noch vom letzten Heimspiel liegengeblieben, es sah zum Finale wieder die gleiche Pointe vor. Kurz vor Toresschluss kassierte Alemannia auch gegen Borussia Mönchengladbachs U23 einen Treffer. Gegen den Wuppertaler SV waren es sogar zwei Gegentore in der Nachspielzeit gewesen, aber daraus wollte niemand eine Entwicklung ableiten an diesem Freitagabend, den 16.000 Menschen im Tivoli erlebten. Das 2:2 gegen die jungen Fohlen lag auch noch übers Wochenende schwer im Magen wie gebackener Camembert auf Toast. Der Ausgleich wenige Sekunden vor Drehbuchende war kaum bekömmlich.

„Das Spiel gegen Wuppertal war schon ein Nackenschlag, jetzt gibt es den nächsten. Es ist schwer, Worte dafür zu finden“, räsonierte Abwehrchef Franko Uzelac nach dem Déjà-vu.

Aber genau darum wird es gehen in den nächsten Tagen: Worte und Erklärungen zu finden. Sportdirektor Sascha Eller interessiert sich für die Ursachen, warum die Mannschaft bislang alle zweiten Halbzeiten verloren hat. Die Antworten will er von den Spielern erhalten und zuvorderst natürlich vom Trainerstab.

Eller, seit Sonntag 48 Jahre alt, will sich nicht von den Emotionen im Umfeld leiten lassen. Wenn die einzige Referenzgröße der ersehnte Aufstieg ist, fühlen sich fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Wuppertal jedoch bereits gewaltig an. Der schnelle Trainerrauswurf ist bereits ein Gesprächsthema, mindestens in den einschlägigen Foren, aber punktuell auch bei Alemannia-Funktionären. Eller sagt, er werde sich davon nicht anstecken lassen. „Ich halte sehr viel von Helge Hohl“, sagt Eller, „aber ich bewerte auch, was ich auf dem Platz sehe.“

Auf dem Platz lag die Mannschaft zur Pause traditionell in Front, nachdem Marc Brasnic und Gladbachs Phil Kemper mit einem unfassbaren Eigentor die Führung durch Kushtrim Alsallari wettgemacht hatten. Alemannias Fußballwelt bekam wieder Schrammen im zweiten Durchgang. Die Mannschaft zog sich zurück, aber sie nutzte ihre Freiräume zu selten.

Entlastung war auch diesmal ein Mangel, wenn auch nicht so ausgeprägt wie in der Auftaktpartie. „Mit zunehmender Zeit ging es bei uns mehr um Fehlervermeidung statt um eigene Aktionen“, beobachtete Helge Hohl. „Wir müssen in diesen Phasen weiter verantwortungsvoll und aktiv handeln und nicht hoffen, dass der Gegner keinen Treffer mehr erzielt.“

Seine eingewechselten Spieler brachten nicht die erhofften Impulse, so blieb es eine wacklige Partie mit dem erwähnten „Nackenschlag“ durch Oguzcan Büyükarslan in der 89. Minute. Der eingewechselte Stürmer stand nach einem Freistoß so ungedeckt im Strafraum herum, als habe er eine ansteckende Krankheit. Und damit war der ersehnte Heimsieg erledigt. „Wir haben die Intensität nicht über 90 Minuten durchgehalten, da lässt sich nichts beschönigen“, sagt Helge Hohl. Auch der 31-Jährige ist „total unzufrieden“ mit der Punkteausbeute und den späten Gegentreffern in den beiden Heimspielen, wenn auch die beiden stärksten verbliebenen Teams der Vorsaison die Gegner waren.

Der Trainer erinnert aber auch daran, dass sich der Verein bewusst für den neuen Weg entschieden habe, es galt 17 neue Spieler sportlich und menschlich zu integrieren. „Es hat keinen Sinn, nach acht Wochen alle Ideen über den Haufen zu werfen, eine gewisse Ruhe und Zeit braucht jede Gruppe. Wichtig ist es jedoch, nicht die Augen zu verschließen, täglich Dinge kritisch zu analysieren und zu hinterfragen, Schwachstellen zu erkennen und daran intensiv zu arbeiten. Wir wissen, dass wir uns steigern müssen und werden.“

Am Freitagabend beobachtete der Trainer nicht zum ersten Mal die fehlende Balance im eigenen Ballbesitz. Weiterhin auf der Mängelliste stehen einfache Ballverluste, die zu Kontersituationen führen. „Das kostet Kraft, und es sind verschenkte Körner.“

Bislang ist sein Team im zweiten Durchgang zu selten am Ball, läuft hinterher, hat zu wenig Entlastung: „Das ist ermüdend für den Kopf und den Körper, sodass am Ende die Power und Konzentration fehlt.“ Weiterer Ansatzpunkt: „Wir müssen es schaffen, dass unsere Einwechselspieler noch mehr Impulse setzen können, ohne dass wir die Statik des Spiels groß verändern müssen.“

Nach einer ersten Findungsphase brauche sein Team eine gewisse Kontinuität in ihren Abläufen. Das Selbstverständliche fehlt der neu zusammengestellten Mannschaft noch.