Terrassenwettbewerb : Die schönste Gastro-Terrasse in Süd-Limburg dürfen Sie nicht verpassen

Eugène Vaessen und das Team des Restaurant Gerardushoeve auf ihrer Terrasse mit phänomenalem Ausblick auf das Dreiländereck. Foto: Belinda Petri

Epen Der große Terrassenwettbewerb ist entschieden. Unsere Leserinnen und Leser hatten die Möglichkeit, grenzüberschreitend aus über 100 Gastro-Terrassen in der Region ihre Favoriten auszuwählen. Das Ergebnis steht nun fest.

Eins direkt vorab – der Blick von der Terrasse auf das markante Heuvelland ist einfach phänomenal! Egal, wie man sich dem ungefähr mittig auf der langgestreckten Straße von Epen nach Slenaeken liegenden Restaurant Gerardushoeve und seinem großzügigen Parkplatz nähert, hier liegt der „Mooi Uitzichtpunt“, der schöne Aussichtspunkt, wie Google Maps ihn nennt, regelrecht auf einem Thrönchen: Sowohl vom Gastraum mit Panoramafenster als auch von der Terrasse hat man die beste Aussicht auf die sanft geschwungenen Hügel des Mergellands mit weitläufigem Blick auf den Vijlener Bos und die Erhebung am Dreiländerpunkt, die ja als höchster Berg der Niederlande gilt. Am Eingang macht die Bürstenkonstruktion zum Säubern der Schuhe klar, dass hier auch Wanderer willkommen sind, schließlich befindet sich das Örtchen Epen in einem der beliebtesten Urlaubsgebiete der Niederlande, wovon auch die zahlreichen Campingplätze und Übernachtungsmöglichkeiten in Form von Ferienwohnungen oder Hotels zeugen.

Begonnen hat alles 1974 auf dem Bauernhof von Gerard und Mia Vaessen mit einer kleinen Pension mit Pannekoeken-Café. Die Pension wurde später von Tochter Marianne und ihrem Ehemann Huub ins benachbarte Örtchen Heijenrath verlegt und zu einem Hotel mit 27 Zimmern ausgebaut, während deren Sohn Eugène und seine Frau Judith aus dem Café das Restaurant Gerardushoeve machten.

„Unser Restaurant hatte aber lange noch den Charme des Pannekoeken-Cafés“, sagt Eugène Vaessen und lacht. Inzwischen erinnert hier nichts mehr an die bescheidenen Anfänge: 2018 wurde das Lokal vom niederländischen Topdesigner Hans Kuijten eindrucksvoll umgebaut und neu eingerichtet – und prompt für den internationalen „Restaurant & Bar Design Award 2019“ nominiert. Der Innenbereich ist in mehrere Segmente aufgeteilt: Man sitzt in Nischen auf halbrunden Polstersitzbänken, unter extravaganten Leuchten, an den Tischen mit bequemen Sesseln oder direkt am Panoramafenster mit herrlichem Ausblick, der über das „Bergdorpje“ Vijlen mit dem höchstgelegenen Kirchturm der Niederlande bis zur belgischen Grenze reicht.

Wein ist ein gutes Stichwort, denn Eugène Vaessen macht sich für eine kreative Küche mit regionalen Zutaten stark, dazu gehören auch Weine aus Süd-Limburg. Im Gerardushoeve wird seit Jahren eng mit dem Winzer Stan Beurskens vom Weingut St. Martinus zusammengearbeitet, so gibt es beispielsweise eine individuell zusammengestellte „Cuvée Gerardus“. Neben einer stattlichen Anzahl von limburgischen Weinen finden sich verschiedene Biere aus Gulpen und Kaffee von der Rösterei Blanche Dael aus Maastricht auf der Karte. Ebenso viel Wert wird in der Küche auf die Waren von lokalen Produzenten gelegt, Brot und Kuchen stammen aus örtlichen Bäckereien, das Rindfleisch aus Margraten, die Forellen aus Mechelen und das Schweinefleisch von Kuusj, dem Crowdfarming-Hof von Joshua van Wersch und seiner Partnerin Amy Heuts im benachbarten Mechelen. „Da wir meist ganze Tiere verarbeiten, wird in unserer Küche alles genutzt, vom Filetstück über Schinken bis zum Hackfleisch für das Burger Patty“, erklärt Vaessen seinen nachhaltigen Ansatz. In Süd-Limburg sind Regionalität und Nachhaltigkeit nicht nur ein Marketing-Gag, sondern branchenübergreifend ein großes Thema, das daher unter dem Motto „Bourgondisch genieten“ auch entsprechend touristisch beworben wird.

Auch im Innenraum weiß das Restaurant mit atmosphärischem Interieur zu überzeugen: Der niederländischen Topdesigner Hans Kuijten hat das ehemalige Pannekoeken-Café stilvoll umgebaut. Foto: Gerardushoeve Epen

Und dann ist ja da noch die Terrasse: Umrahmt von akkurat geschnittenen Buchsbaumhecken bietet sie verschiedene Sitzmöglichkeiten, große Markisen stehen als Schattenschutz bereit, bunt bepflanzte Blumenkübel sorgen für sommerliche Atmosphäre. Zwischen den Tischen, Stühlen und Bänken wirbelt das freundliche und aufmerksame Servicepersonal, serviert Kaffee und Kuchen oder schenkt Wein vom Weingut St. Martinus nach, dessen Rebstöcke man fast noch mit bloßem Auge erkennen könnte, wenn man nach Nordosten blickt. So lässt es sich tatsächlich gut aushalten und von einem ewigen Sommer im Heuvelland träumen.