Kostenpflichtiger Inhalt: Kurwesen in Aachen : Die Rosenquelle und das Schwertbad fusionieren

Die Rosenquelle wechselt zum Schwertbad. Sie haben am Freitag den Verkaufsvertrag beim Notar unterschrieben: Wolfgang K. Hover von der Inoges AG (links) und Benjamin Michael Koch von der Katholischen Stiftung Marienhospital (rechts). Für den Aufsichtsrat des Marienhospitals nahm Monsignore Heribert August an dem Termin teil. Foto: Harald Krömer

Aachen Was lange währt, wird endlich gut: Nach jahrelangen Gesprächen hat am Freitag die Katholische Stiftung Marienhospital den Verkauf der Rosenquelle Rehaklinik an die Inoges Aktiengesellschaft verkündet, die auch das Schwertbad betreibt. Langfristig sollen beide Häuser zu einem neuen, großen Reha-Zentrum verschmelzen.