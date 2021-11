Fahrbahnsanierung : Die nächste Baustelle in Eilendorf

Aachen Damit sind erneut Staus programmiert: In der kommenden Woche starten Arbeiten an der Fahrbahndecke der Freunder Straße zwischen den Aachener Stadtteilen Eilendorf und Brand.

Gerade erst hat die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Freunder Straße für mächtigen Verkehrschaos in Eilendorf gesorgt – jetzt kündigt die Stadt Aachen erneut Bauarbeiten in dem Bereich an.