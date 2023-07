Umstellung in der Städteregion : Die meisten Schüler profitieren vom vergünstigten Deutschlandticket

Das neue Deutschlandticket für Schüler kann zunächst vor allem an den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn auf die AVV-Chipkarten aufgeladen werden. (Archivbild) Foto: MHA/michael jaspers

Städteregion Auch Schülerinnen und Schüler sollen in den Genuss des Deutschlandtickets kommen – und das auch vergünstigt. Fast alle Schulen in der Städteregion haben entschieden, ob sie dabei mitmachen.

Man darf davon ausgehen, dass in den vergangenen Wochen die Köpfe beim Aachener Verkehrsverbund (AVV) und bei der Aseag kräftig gequalmt haben. Und wahrscheinlich tun sie das noch immer. Denn es galt und gilt, das 49-Euro-Deutschlandticket in einer vergünstigten Version an die Schülerinnen und Schüler zu bringen und für sie verfügbar zu machen. Eine organisatorische und technische Herausforderung.

Voraussetzung für all das ist allerdings, dass die Schulträger mitmachen. Städte, Gemeinden, Kirchen oder freie Träger müssen auf Grundlage des seit Anfang Juni vorliegenden Erlasses des NRW-Verkehrsministeriums entscheiden, ob sie das tun – und wenn ja, mit welchen Modalitäten. Sie können sich allerdings auch dafür entscheiden, alles so zu belassen, wie bisher.

Das Votum fast aller Träger in der Städteregion Aachen liegt nun vor, und fast alle haben sich für das vom Landesministerium empfohlene Modell entschieden. Das teilten Anne Körfer, Leiterin des Fachbereichs Kundenservice bei der Aseag, und AVV-Sprecher Markus Vogten am Donnerstag mit. Damit gilt: Die meisten Schülerinnen und Schüler in der Städteregion – Aseag und AVV beziffern die Zahl auf rund 20.000 – profitieren vom neuen „Deutschlandticket Schüler“ für 29 Euro. Ihre bisherigen School&Fun-Tickets, die in der Städteregion fast flächendeckend angeboten werden, oder Schülerjahreskarten werden auf das neue Ticket umgestellt.

Wer was dafür zahlen muss, hängt weiterhin davon ab, wie weit entfernt die Schule vom Wohnort entfernt ist. In der Schülerfahrtkostenverordnung des NRW-Schulgesetzes ist vorgeschrieben, dass der Schulträger Fahrtkosten für die Schüler übernehmen muss, deren Schulweg zu lang ist. Grundschüler müssen mehr als zwei Kilometer entfernt wohnen, Oberstufenschüler mehr als fünf, die Schüler dazwischen mehr als 3,5 Kilometer, damit sie anspruchsberechtigt sind. Wer diese Voraussetzung erfüllt und vom School&Fun-Ticket umsteigt (was in der Städteregion in den meisten Fällen so sein wird), muss weiterhin einen Eigenanteil von 14 Euro für das erste Kind und sieben Euro für das zweite Kind zahlen; für jedes weitere Kind fallen keine Kosten an. Wer keinen Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten hat, also zu nah an der Schule wohnt, kann das Deutschlandticket, das regulär 49 Euro kostet, als Selbstzahler bei der Aseag für 29 Euro beziehen. Das ist immer noch günstiger als die 32,80 Euro, die das School&Fun-Ticket ab 1. August kosten wird – ganz abgesehen davon, dass dieses nur im AVV-Gebiet gültig ist.

Diese Regelungen gelten wohlgemerkt nur an Schulen, die dem NRW-Modell folgen. Genau das tun laut einer Auflistung der Aseag zwei Schulen in der Städteregion nicht: die Parzivalschule und die Dreieins Grundschule, beides Privatschulen in Aachen. Sie bleiben beim School&Fun-Ticket. Zwei Schulen haben sich noch nicht festgelegt: das Gymnasium Monschau und die Sekundarschule Nordeifel Simmerath. Die Entscheidung soll dort in den kommenden beiden Wochen fallen. Die Aseag hat übrigens alle Schülerinnen und Schüler, die bislang ein School&Fun-Ticket nutzen, angeschrieben und über die Umstellung informiert. Allen, die nicht sicher sind, ob ihre Schulen bei der Umstellung mitmachen, rät sie, dort konkret nachzufragen.

Dem Schreiben der Aseag lag auch eine Gültigkeitsbescheinigung bei. Die müssen alle Schülerinnen und Schüler mit sich führen, solange sie das Deutschlandticket noch nicht auf ihre Chipkarte aufgespielt haben, auf der bislang als School&Fun-Ticket „lag“. Diese Bescheinigung gilt bis zum 31. August, dann sollte die Chipkarte aktualisiert sein. Wer das jetzt schon tun will, ist noch auf 26 Fahrscheinautomaten der Deutschen Bahn (DB) in der Städteregion angewiesen. In den Kreisen Düren und Heinsberg, die ebenfalls zum Gebiet des AVV gehören, gibt es weitere 46 Automaten. Die Aseag arbeitet derzeit daran, auch ihre eigenen Fahrscheinautomaten und Vorverkaufsstellen entsprechend umzurüsten. Die Chipkarten können auch im Kunden-Center der Aseag am Aachener Bushof aktualisiert werden; hier kann es allerdings zu längeren Wartezeiten kommen. Deshalb der dringende Rat, die Automaten der DB zu nutzen. Wer für das Schuljahr 2023/2024 erstmals ein School&Fun-Ticket beantragt hat, braucht seine Chipkarte nicht zu aktualisieren. Sie wird als Deutschlandticket per Post geschickt.