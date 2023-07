Alemannia Aachen : Die Mannschaft kehrt zum Tivoli zurück

Torwart gesucht: Am Tivoli ist noch eine Planstelle im Kader frei, benötigt wird noch ein Herausforderer für Schlussmann Marcel Johnen. Foto: Christoph Pauli

Aachen Seit Dienstag wird wieder in der Heimat trainiert. Der nächste Test in Steinbach steht an, getestet wird auch ein ehemaliger Junioren-Nationaltorwart.

Die Mannschaft ist wieder in der Heimat, das Ausweichquartier in Würselen wurde nach Wochen wieder aufgegeben. Seit Dienstag trainiert Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen wieder auf „Sevilla“, so ist der Platz am Tivoli getauft. „Es ist schön, wieder zu Hause zu sein“, sagt Helge Hohl. Der neu eingesäte Platz ist noch nicht in Bestform, muss weiter an sich arbeiten. „Aber ein bisschen Stress und Belastung schadet nicht“, sagt Alemannias Trainer.

Mit Stress und Belastung kennt sich die Mannschaft nach den ersten Trainingswochen ganz gut aus. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren, am Mittwoch absolviert das Team morgens eine Einheit auf Sevilla, dann geht es nach einem gemeinsamen Mittagessen wieder auf Reisen.

Im Sportzentrum Haarwasen in Haiger steht ab 18.30 Uhr das nächste Testspiel an. Für Gastgeber TSV Steinbach Haiger ist es die Saisonpremiere vor eigenem Publikum. „Für beide Teams ist der Vergleich gegen einen starken Gegner aus einer anderen Liga eine gute Standortbestimmung“, sagt Hohl. Der 31-Jährige wird auch gegen den amtierenden Vizemeister der Regionalliga Südwest wieder zwei komplette Mannschaften an den Start bringen. Nach zwei Tagen Pause sollte die Gruppe wieder etwas frischer als zuletzt loslegen. Die zeitweise mangelnde Restverteidigung oder das poröse Zentrum im Spiel gegen den Ball waren ein paar Themen in dieser Woche.

Der Wettkampf ist nicht als Abschiedsspiel deklariert. Bis vor ein paar Wochen gehörte Sasa Strujic nahezu zum Inventar in Steinbach Haiger, acht Jahre lang beackerte er nahezu verletzungsfrei die linke Seite. Eine Zeit lang flankte er bevorzugt die Bälle auf Sascha Marquet. Auch der ist wieder ein Alemannia-Angestellter, wenn auch aktuell im Krankenstand. Auf der Gegenfahrbahn war Marco Müller unterwegs, Aachens letzter Kapitän wechselte vor der Saison in den hessischen Lahn-Dill-Kreis. Bei seiner neuen Mannschaft hat der 29-Jährige vor zwei Wochen die Arbeit aufgenommen.