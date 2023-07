Kein Anschluss mehr unter dieser Nummer : Erinnerung an die Wählscheiben-Zeit

Erinnerung an das letzte Jahrhundert: Hildegard van de Braak ist die Patin der Telefonzelle an der Grenze zu den Niederlanden. Foto: Christoph Pauli

Aachen Bundesweit haben nur zwei gelbe Telefonzellen ihren Standort behalten – beide stehen unter Denkmalschutz in Aachen. Eine Patin hat Ideen für die Wiederbelegung.

Folgerichtig begann die Geschichte mit einem Telefonat. Seit ein paar Jahren lebte Hildegard van de Braak nun an der Püngelerstraße direkt am Vaalser Grenzübergang. Wie oft sie in der letzten Zeit an der honiggelben Telefonzelle vorbeigegangen sei, die da so unbenutzt vor sich her wittert? Der marode Charme jedenfalls hat sie immer mehr geärgert, schließlich hat sie sich bei der Stadt gemeldet. „So ist das nur ein Schandfleck.“ Und mit einem Telefonat war sie eine Art Patin der Telefonzelle.

Das Amt für Denkmalpflege hatte gerade erreicht, dass die Zelle in die Denkmalliste aufgenommen wird. Es ist ein ungewöhnlicher Erfolg. Natürlich war auch die Behörde daran interessiert, dass das Relikt aus dem letzten Jahrtausend in einem guten Zustand bleibt.

Die neue Patin zog los, putzte die Zelle und entfernte mit Oranex Universalreiniger die Graffiti. Was blieb, sind noch ein paar eingeritzte Telefonnummern auf einer Montageplatte, an der einst der Münzfernsprecher befestigt war. Immerhin leuchtete der doppelt aufgetragene Pur-Lack weiterhin. Hildegard van de Braak hat einen Hinweis der Stadt hinterlassen: Das hier sei nun ein Denkmal. Seitdem ist tatsächlich mehr Ruhe in die stillgelegte Kabine eingekehrt.

Sie ist historisch interessiert, wenn es die Freizeit erlaubt – sie arbeitet bei der Caritas in Mönchengladbach –, macht sie Stadtführungen. Und einmal im Monat bietet sie ein Erzählcafé im Zeitungsmuseum an. Sie taucht dann gerne mit ab in die alten Zeiten, als noch in Mark und Pfennig gezahlt wurde – und Kommunikation primär analog stattfand.

Durchzug: die unteren Scheiben fehlen schon lange im alten Telefonhäuschen. Foto: Christoph Pauli

Van de Braak ist aufgewachsen im Wallfahrtsort Kevelaer am unteren linken Niederrhein. Auch dort stand eine Telefonzelle. „Wir hatten immer 20 Pfennig dabei“, erinnert sie sich. Zwei „Notgroschen“, um bei Bedarf den Eltern Bescheid zu geben, dass es wieder später wird. Dann wurde das Geld am Telefongehäuse ein paar Mal abgerubbelt, weil die so warmgeriebenen Münzen vermeintlich dann nicht durchfielen. Gespräch gingen galoppierend zu Ende, weil das Münzgeld aufgebraucht war. Manchmal fehlt dann der Groschen im Geldrückgabefach – aber manchmal lag plötzlich eine Münze mehr drin. Erinnerungen an die gute alte Wählscheiben-Zeit.

An der Püngelerstraße, Ecke Vaalser Straße, wurden gleich drei Zellen vor dem alten Zollhaus aufgestellt, manchmal bildeten sich trotzdem Warteschlangen. Die deutschen Bewohner kamen aus Vaals herüber, weil die Kosten für Telefonate innerhalb der BRD ungleich niedriger waren.

Geblieben ist nun dieses eine Häuschen. In dem hängt eine kleine Ode an die gute alte Zeit, Finni Kühnast hat sie geschrieben. Die ehemalige Anliegerin beschreibt, was sich in all den Jahrzehnten auf dem einen Quadratmeter ereignet hat. „Geheimnisse wurden ausgeplaudert, es wurde geschimpft, gedroht, es wurden die tollsten Versprechungen gemacht, die natürlich nicht eingehalten wurden. Es wurde geweint, geschluchzt aus Trauer, Wut, Freude. Ich hörte viele Liebesschwüre. Oha.“

Es ist ein Ausflug in eine andere Zeit, als die gelben Zellen noch Publikum hatten. Die öffentlichen Fernsprecher waren enge Häuschen, in denen es unangenehm roch, oft penetrant sogar – nach Schweiß, Zigarettenqualm, gar nach Urin. Und die aufklappbaren Telefonbücher aus der Stadt und den Nachbarkreisen, in denen fast immer die relevanten Seiten fehlten, übernahmen mit der Zeit diese olfaktorische Mixtur.

Fernmeldemuseum Ehemalige Mitarbeiter pflegen die alte Technik Rückblick auf fast 400 Quadratmetern.⇥Foto: Pauli Foto: Christoph Pauli Einen feinen Einblick in die Telekommunikations-Technik von gestern und vorgestern gibt es im Aachener Fernmeldemuseum auf dem Gelände der Telekom an Gut Wolf 9a. Auf 360 Quadratmetern ist hier die alte Übertragungs- oder Funktechnik aufgebaut. Hier gibt es noch Ansagedienste auf Schallplatten oder Rufnummern auf Mikrofilm. Ehemalige Mitarbeiter pflegen seit 1997, als das digitale Zeitalter begann, die Einrichtung. „Wir wollten nicht, dass die Technik auf dem Schrottplatz landete“, sagt Ferdinand Josefs. Und so wurde hier liebevoll an eine vergangene Epoche erinnert. Das Besondere: die Technik funktioniert immer noch wie damals. Die ehemaligen Mitarbeiter bieten hier jeden Montag ab 11 Uhr kostenlose Führungen an, sagt Herbert Baurmann, zudem lassen sich Termine auch individuell vereinbaren unter 0241 9191148 oder info@fernmeldemuseum.de Weitere Infos: www. fernmeldemuseum.de

Wer sich dennoch behaglich in der Zelle für ein ausgiebiges Telefonat einrichtete, sah die mahnenden Hinweise: „Fasse dich kurz!“, oder auch: „Nimm Rücksicht auf Wartende.“ Manchmal standen dann trotzdem Ungeduldige vor den knallgelben Zellen, die dann aber nur den Rücken der Telefonierenden sahen, die derart abgeschirmt versuchten, ein bisschen Intimität im öffentlichen Raum herzustellen.

Die Zelle an der Püngelerstraße gehört zur Baureihe FeH 78, die Zahl weist auf das Jahr 1978 hin, als die Häuschen entwickelt und produziert wurden. Laut Beschreibung der Bundespost, die die Zellen in Wuppertal bei der Firma „Quante Fernmeldemontage“ produzieren ließ, ein „Baukörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz mit charakteristisch gerundeten Ecken, die Einzelbauteile sind durch Schraubverbindungen verbunden … zapfengelagerte Tür … umlaufende Schalldichtung … Edelstahlblech an der Türschwelle …280 Kilogramm schwer … Schutzschrank mit Nirosta-Abdeckung“ steht im Beipackzettel.

Die gelben Telefonzellen der Bundespost gab es von 1947 bis 1994. Mitte der 1990er Jahre betrieb die Telekom als Post-Nachfolgerin bundesweit mehr als 160.000 Telefone, die nicht nur an Einkaufsstraßen oder an Bahnhöfen und vor der Kirche standen, sondern manchmal auch in reinen Wohngebieten oder gar am Waldrand. Die Telefonhäuschen waren fest in der Popkultur verankert, tauchten in Büchern und Filmen auf, wenn sich zum Beispiel Melanie Daniels im Horrorfilm „Die Vögel“ vor mordlustigen Vögeln in einer Zelle verschanzt.

Vielleicht muss man das der Generation Smartphone noch einmal vermitteln, dass es eine Zeit gab, in der das Telefonieren an den festgelegten Ort gebunden war.

Die gelben Telefonzellen wurden später nach und nach durch Telefonhäuschen in den neuen Unternehmensfarben grau-magenta abgelöst. Den Abbau der vermeintlich letzten gelben Zelle 2018 am Königssee in Bayern hat die Telekom in einem zehnminütigen emotionalen Video dokumentiert.

Eine Zeitlang hat das Unternehmen die „Kultkabinen“ später noch vertickt. Die Zeiten sind vorbei. Inzwischen verkaufen Privatleute in Kleinanzeigen für ein paar tausend Euros die Telefonhäuschen.

Bundesweit sind die verbliebenen etwa 12.000 Fernsprecher seit einem Jahr deaktiviert, sie werden nun sukzessive abgebaut. Die Ära, die 1881 mit dem ersten „Fernsprechkiosk“ in Berlin begann, ist vorbei. Stille Post. Zurück bleiben manchmal umfunktionierte Telefonzellen: als Bücherschrank, als Mini-Tonstudio oder gar als Duschstation.

Das stationäre ist vom mobilen Telefon abgelöst worden. Das macht den Zellen-Betrieb schon länger unrentabel. Im Jahr vor der Abschaltung wurde ein Drittel der öffentlichen Telefone nicht ein einziges Mal genutzt. Funkstille. Das stand in keinem Verhältnis zu den Unterhaltskosten, die neben den Betriebs- häufig auch Reinigungskosten beinhalteten, um die Folgen von Vandalismus und Diebstahl zu beseitigen. Zudem wurde in den letzten Jahren die Beschaffung von Ersatzteilen immer schwieriger, sagt ein Telekomsprecher.

Im Schnitt verbraucht ein öffentliches Telefon zwischen 500 und 1.250 Kilowattstunden im Jahr – je nach Ausstattung. Mit der Abschaltung der ungenutzten Technik ließen sich so zwischen sechs und 15 Millionen Kilowattstunden jährlich einsparen, rechnet er vor. Das entspreche dem Stromverbrauch von mehreren Tausend Wohnungen.

Ihren alten Standort haben bundesweit nur zwei gelbe Telefonzellen behalten, beide stehen in Aachen, beide stehen unter Denkmalschutz. In Aachen-Haaren an der Würselener Straße hat im Dezember der Bezirk dem Haarener Heimatverein Gelder bewilligt, der damit die Telefonzelle als Geschichtsinfopunkt hat bekleben lassen.

An der deutsch-niederländischen Grenze gibt es für die FeH78 bislang keine Verwendung. Telefonhörer, Wähleinheit, Münzautomat und natürlich die früher obligatorischen dicken Telefonbücher sind längst abmontiert.

Hildegard van de Braak kann die Zelle mit einem Dreikantschlüssel aufschließen. Aber strenggenommen kann man auch durch die drei fehlenden unteren Scheiben schon seit Jahren in das Häuschen gelangen. Ersatzscheiben liegen bei der Patin im Keller. Es fehlen die Dichtungen zum Einsetzen, bislang gibt es nur einen Kostenvoranschlag über etwa 400 Euro. An Ideen für die Weiterverwendung mangelt es van de Braak wahrlich nicht. Sie will ein altes Telefon-Bild aufhängen. Eine Freundin will ein Mobile, bestehend aus Telefonkarten, basteln.

Denkmalschutz: In Aachen-Haaren hat der Heimatverein Haarener aus der Telefonzelle einen Geschichtsinfopunkt gemacht. Foto: Christoph Pauli